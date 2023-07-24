空拍機出動海域搜索！天使輪「漂流貨櫃」估160只沉沒海底

▲天使輪沉沒高雄外海，貨櫃漂流成「水雷」，一度封閉航道。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者賴文萱／高雄報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪」20日在高雄港一港區沉沒後，高達約600只貨櫃在海上隨波漂流，截至今（24）日下午3點，台灣港務公司已掌握約573只空櫃流向，初估自然沉沒數量約為160只。港務公司今除繼續加緊打撈之外，也出動空拍機進行海域搜索定位，希望能夠在颱風杜蘇芮來臨之前，全部清除完畢。

「天使輪」船上計有1,349只20呎空貨櫃，依海事工程公司回報，漂流至海面上的貨櫃共計約600只，上岸並採就近就便方式，屏東林園及小琉球間海域的貨櫃將就近於東港鹽埔漁港上岸，其餘貨櫃將統一拖帶至港務公司調度大型平台船，再集中上岸，截至24日下午3時累計處理貨櫃數量共293只。

▲▼台灣港務公司董事長李賢義24日上午親自坐鎮召開天使輪緊急應變會議。（圖／高雄港務分公司提供）

由於貨櫃飄流方向會因每日海象情況而異動，目前多數貨櫃集中於屏東林園、東港及小琉球之間海域，港務公司已調派動員各式工作船舶赴貨櫃漂流集中處，進行空櫃拖帶及打撈作業，以提高漂流空櫃的打撈作業能量。

今日投入各式船種計29艘，其中包含大型平台船3艘、起重船2艘及多艘拖船作業。目前港務公司仍全力調度中南部可動用資源投入處理。

截至今（24）日下午3點，台灣港務公司已掌握約573只空櫃流向，其中於高雄港內碼頭為67只，暫置於鹽埔漁港數量為20只，於高雄港區南星計畫區灣內及漁港協助上岸數量約為119只，打撈拖帶過程中沉沒數量為87只，擱淺於沿岸約為120只，初估自然沉沒數量約為160只，今日已再加派空拍機進行海域搜索貨櫃分布位置予以定位，並予以通報處理。

▲▼天使輪處理進度。（圖／台灣港務公司提供）

針對油汙擴散處理，油汙清理設備物料部分皆已進駐高雄港務分公司港勤中心及前鎮漁港調度站，目前油汙狀態僅零星海平面上的油花，已做緊急處理，21日下午1點許，也已完成於天使輪周邊布設攔油索作業。

另外，天使輪沉船油艙的油閥已要求船員於20日棄船前先行關閉，至今尚未發現燃油外洩狀況，海歷公司安排的潛水員整裝完成，並23日上午7時許赴現場，進行天使輪封堵油櫃通氣孔作業，該輪的右舷油櫃通氣孔已封堵完成。

▲天使輪水下作業畫面曝光 。（圖／高雄港務分公司提供）

港務公司持續要求船東應積極處理後續善後相關事宜，目前已同步協請海事工程業者積極預為籌劃船體打撈浮揚作業計畫。

航港局與高雄港務分公司已分別發布航船布告及港灣通報週知港區周邊相關業者及單位，以維護航行安全，並請過往船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物，立即通報 VTS塔台。

高雄港務分公司每日依據海上礙航物所在區域漂流狀況，與高雄港引水人辦事處協商，適時進行港口進出港船舶管制，務求在最低影響程度原則下，船舶可安全進出港口，未來並將視礙航物漂流狀況，持續滾動調整進出港船舶管制。