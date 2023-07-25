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牛角燒肉7分店暫停業！吃貨「點名2大敗點」：不會再吃

▲▼（圖／翻攝自Facebook／牛角日本燒肉專門店）

▲粉專公告7分店暫停營業。（圖／翻攝自Facebook／牛角日本燒肉專門店）

網搜小組／劉維榛報導

餐飲業挺過疫情好不容易復甦，不料「牛角燒肉」員工突被通知不用上班，據了解，「捷利國際餐飲集團」驚傳倒閉，全台有7分店宣布暫停營業。對此，吃貨們直呼不意外，點出不會二訪的原因，「一開始很好吃，後來改菜單就不好吃了」、「態度差又難吃，完全不尊重他自己的訂價」。

該消息曝光後，臉書粉專《ETtoday新聞雲》網友們也感到相當震驚，「牛角一次店再見」、「好扯哦，牛角直接倒閉」、「牛角好吃欸」、「早晚的事情，真的不是很好吃」、「沒吃過就倒了」、「等等...LaLaPort新店剛開耶」、「蛤～我最近才說要去吃欸」、「兩年多的疫情不倒～偏偏就等到...大家報復性旅遊吃美食時才倒？別人是生意好到祭出高薪找人擴店，這卻淪落到關門的下場？無言」。

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一票吃貨則點出不二訪的原因，包括改菜單、價錢品質不理想，「真的一次店掰掰」、「牛角剛開始的時候真的不錯，後面改過菜單與價格後就沒再去過了」、「一開始很好吃，後來改菜單就不好吃了」、「態度差又難吃，完全不尊重他自己的訂價」、「台中大遠百牛角爆難吃，吃過一次牛肉全都是筋」、「早該倒閉了，牛角的肉超難吃，服務也很差，不倒才奇怪」、「不過之前的比較好～之後越改越差」、「在台北吃一次牛角，不好吃，倒閉不意外」。

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲粉專）

▲網友熱議。（圖／ETtoday新聞雲粉專）

「捷利國際餐飲集團」林姓員工哀喊，昨（24）日下午還在門市布置時，被通知不用到公司上班，讓他感到十分震驚，由於還有許多個人物品在公司，因此今日一早還是進公司拿取。該員工表示，針對於公司倒閉，應是與被爆出吸金案的母公司「五互集團」有關。

事實上，「捷利國際餐飲集團」旗下擁有牛角燒肉專門店、胡椒廚房、樁涮HOT POT、邁泉豬排、捷果咖啡、元町家橫濱家系拉麵等品牌，然而公司高層一直未出現處哩，未來員工不排除自組自救會。

而牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku臉書也緊急公告，因牛角加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」發生資金周轉問題，導致食材採購等出現困難而無法營業，牛角-高雄漢巨店、牛角-高雄同盟店、牛角-高雄義大店、牛角-屏東太平洋店、牛角-台中豐太店、牛角-嘉義耐斯店、牛角-台南永康愛買店於今日起暫停營業。除上述店鋪外，其他分店皆正常營業，目前牛角本部與各商場正在協議是否可以繼續正常營業。

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