還沒上班就倦勤！巨型「蜜柑站長」癱軟高流屋頂　廠商搶修中

▲「蜜柑站長」癱軟在屋頂上，一票網友被萌翻。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄點》）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市政府今夏再與LINE貼圖聯手，於高雄流行音樂中心擺出15米高的原創IP角色裝置，昨(12日)輪到高雄捷運的「蜜柑站長」登場，但是在充氣過程中眼球不慎破洞，導致氣球癱軟在屋頂上，讓網友笑翻：「還沒上班就倦勤」。文化局表示，目前正在搶救中，將以人工縫補方式以原色呈現，預計今晚就能完成。

高市府推出「海洋派對 ‧ 高雄聯萌」，邀請台灣人氣深海小動物「胖鯊魚鯊西米」、高雄捷運公司認養的「蜜柑站長」及一身藍與大海相呼應的「貓貓蟲—咖波」來到海洋首都，並將指標建物結合，與城市空間激發全新火花。

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▲▼台灣原創IP角色「胖鯊魚鯊西米及其好友哇鯊米」現身愛河灣。（圖／記者許宥孺翻攝）

日前，「胖鯊魚鯊西米」和好友「哇鯊米」已經在在高流指標建物音浪塔前亮相，吃冰淇淋和西瓜的模樣，彷彿迎來一股沁涼感。

昨(13日)輪到「蜜柑站長」登場，未料在充氣過程中，疑似天氣影響，以及氣球摩擦建築物，導致蜜柑站長的眼睛破掉，整顆頭癱軟在屋頂上。網友看了照片後笑翻，紛紛表示：「貓是流體」、「軟爛人生」、「太熱不想上班」、「還沒上班就倦勤」、「沒給罐罐不想上班」。

▲「蜜柑站長」充氣過程中眼睛不慎破損。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄點》）

文創發展中心主任陳嘉昇陳嘉昇指出，昨日下午「蜜柑站長」在充氣過程中，就有很多民眾想要補充它逗趣的畫面，但受限愛河灣昨日風勢大，籌備過程約延宕1-2個小時，待風勢轉小後，約於晚間6、7點充氣後就很順暢。

陳嘉昇表示，昨日網傳畫面是未充氣前的照片，安裝過程中，希望氣球與建築物融合，因此細節上比較要求，所以在安裝中與建築物有磨合，導致眼睛破損，目前正在搶修中，廠商會以高空作業車針對破損處以人工縫製，並以原色方式呈現，看不太出來有修補痕跡，預計今日晚間就可以完成。

陳嘉昇也預告，接下來還有重量級的IP「貓貓蟲—咖波」會跟大家在愛河灣見面，請大家拭目以待。

▲▼「蜜柑站長」眼睛破損，廠商全力搶修中。（圖／記者吳世龍攝）