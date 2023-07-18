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7、8年級妹子「超愛1甜點」　瘋打卡→跌落神壇！吃貨嘆：過氣了

▲▼Dazzling cafe蜜糖吐司，換新ET的新LOGO。（圖／記者黃士原攝）

▲蜜糖吐司數年前風靡一時，是打卡最潮甜點之一。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

那些年吃過的甜點，如今跌落神壇？一名網友透露，記得很多7、8年級的妹子喜歡在餐廳打卡「蜜糖吐司」，上頭搭配鮮奶油、冰淇淋等配料，當年紅極一時，如今蜜糖吐司夯度大減，讓原PO驚呼背後原因？文章曝光後，網友點出關鍵「一個人吃太容易膩」、「甜食都嘛很快就過氣了」

一名網友在PTT以「為什麼蜜糖吐司都不見了？」為標題發文，他印象深刻直呼，幾年前超流行吐司撒上砂糖後，再放入烤箱烤得酥酥的，最後再擺上冰淇淋，華麗變身成「蜜糖吐司」甜點。

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如今蜜糖吐司似乎跌落神壇，原PO還發現「連舒芙蕾也大幅減少」，因此好奇背後原因，「有新的流行甜點嗎？」

一票網友搖頭回應，「那種東西就是拍照用的吧，一堆水果和冰淇淋，又加煉乳巧克力醬有的沒的，一看就甜過頭很膩」、「發現自己買吐司自己買煉乳／可可醬吃到吐，何必出門花幾10倍當盤子」、「生吐司也沒了」、「對吼，以前很紅」、「一個人吃太容易膩」、「甜食都嘛很快就過氣了」。

也有網友提到，近日奶酥吐司系列很夯，而夏天吃冰品比較消暑，「奶酥吐司一份70-90元」、「現在流行吃冰..蜜糖吐司掰了」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

事實上，提到「蜜糖吐司始祖」許多人都會想起Dazzling Cafe，但該東區旗艦店早在2020年就收攤，業者當時解釋，是因品牌方項調整關係，一度讓螞蟻人大呼可惜。另外，也以蜜糖吐司為招牌的餐廳「跳舞香水」，分店紅極一時曾遍及北中南，如今只剩下新北與高雄有據點，盛況今非昔比。

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