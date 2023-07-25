房客退租「沙發龜裂」被扣2.6萬押金　2原因全拿回

記者黃翊婷／綜合報導

呂姓租客2022年1月間向王姓房東承租一間位於桃園市的房屋，2023年1月底退租，2萬6400元的押金卻被扣住，理由是沙發龜裂、留下一包垃圾、瓦斯爐台殘留油垢。但桃園地院法官審理後，認為王姓房東沒有證據證明租客是故意弄亂環境，所以沒有理由收取清潔費，沙發的部分則屬於自然耗損現象，最終裁定房東應全數退還2萬6400元押金。

▲呂姓租客退租後，王姓房東發現沙發龜裂、現場留有垃圾，主張雙方應該各自負擔一半的清潔費用。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

呂姓租客在判決書中主張，2022年1月間向王姓房東承租房屋，約定租賃期間為2022年2月1日至2023年1月31日，每個月租金為1萬5700元，押金2萬6400元，後來租約期滿，交還房屋之後，房東卻沒有退還押金，因此決定提告。

王姓房東則辯稱，租客交還房屋之後，發現沙發表層皮面多處龜裂，該沙發當初是以市價3萬2000元購買，加上租客遺留一包垃圾、主臥室遺棄地墊沒有丟棄，瓦斯爐台也未清理，殘留油垢，所以酌收清潔費用6000元，合計3萬8000元，雙方應該共同負擔，也就是說，租客應該負擔1萬9000元的費用。

然而，桃園地院法官認為，關於清潔費用的部分，房東主張現場留有一包垃圾、廢棄物，但被租客否認，房東也未能提出證據，因此難以採信；廚房瓦斯爐台雖然有殘留油垢，不過，從現場照片看來，油垢堆積並未達到嚴重程度，應該是長期正常使用留下的自然現象，難認租客有故意製造髒亂的狀況。

至於沙發損壞的部分，法官指出，呂姓租客在承租之時，房東已經告知該沙發有汙漬，還有寵物輕微抓痕，房東既然認為沙發是在租客承租期間毀損，應該自行舉證，但房東只拿出沙發完好時和退租後的對比照片，考量到家具經過多任租客使用，難免折舊及出現自然耗損現象，加上證據不足，所以無法採信房東的說法，最終裁定房東應返還租客2萬6400元押金，全案仍可上訴。