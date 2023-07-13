人夫投資失利賠掉2棟房　妻下班返家遭鎖才知已點交

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小清（化名）指控丈夫阿偉（化名）利用她輕度身心障礙，判斷力比一般人薄弱，將房地拿去抵押借款，結果投資失利，賠光2棟房子，她直到下班返家發現門鎖更換，詢問鄰居才知道房子已經被法拍並點交，夫妻倆最後一次見面是在派出所，之後丈夫音訊全無，至今已失聯1年多，因此決定向法院訴請離婚。

▲小清下班返家才知道房子被法拍了。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小清在判決書中主張，和阿偉婚後住在公公留下的大溪房地，2020年4月間丈夫與朋友合夥做生意，除了將該房地拿去抵押借款之外，還利用她有輕度身心障礙，判斷力比一般人薄弱，要求她對外借款，因此積欠巨額債務，就連她與母親繼承的楊梅房地也被拿去擔保，結果無力清償借款，導致房子被賣掉。

小清表示，房子被賣掉之後，母親只能另外租屋居住，丈夫卻依舊以她的名義分期付款買手機、機車，還把機車典當借款，這些款項都是由她償還，後來丈夫投資失利，就連大溪房地也遭法院查封拍賣，但丈夫並未告知此事，2021年11月13日她回家探望母親，隔日返家時發現丈夫不在家，原本沒有放在心上並照常出門上班，直到下班回家發現門鎖遭更換，詢問鄰居才知道房子已經被第三人拍定且點交完畢。

小清無奈地說，她被鎖在家門外，嘗試聯繫丈夫也找不到人，只好去警局報案失蹤，警方2021年12月間找到人，夫妻倆在派出所碰面，之後丈夫就音訊全無，打電話也不接，把所有債務全部丟給她，這才心寒決定向法院訴請離婚。

阿偉經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，阿偉與朋友合夥經營事業，卻利用妻子的身心缺陷將房地拿去抵押借款，終因無力清償導致2棟房子都變成別人的，但他始終沒有告知妻子此事，甚至帶著房子拍定後的95萬4504元餘款離家，把購買手機、機車的債務都丟給妻子，也不出席調解或庭審，顯然已經無意繼續維持這段婚姻，最終裁定准許小清的請求，判准2人離婚，全案仍可上訴。