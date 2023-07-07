重逢國中女同學　他「椅咚抱一下」5萬元飛了

記者黃翊婷／綜合報導

桃園賴姓男子2022年11月間與許久未見的國中女同學小花（化名）重新取得聯繫，兩人相約見面，他卻趁著在車上聊天時，突然「椅咚」擁抱，並把手貼在腹部，結果被女方指控性騷擾，日前被桃園地院法官依性騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲賴男在車上擁抱小花，還將手貼在腹部，被認為涉及性騷擾。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中記載，賴男（22歲）2022年11月間重新與小花取得聯繫，兩人自從國中畢業後就沒有再見面，於是在同年12月17日清晨4時許相約碰面，碰面後便待在車輛內部聊天，他竟因為一時衝動，將小花以「困在自己手臂和椅背之間」的方式擁抱，同時將手掌隔著衣物貼附於女方腹部。

小花當下立刻藉口要接聽電話退避，賴男見狀也馬上鬆手。但小花覺得受到性騷擾，事後自行向警方報案。

桃園地院法官認為，賴男不思尊重女性，竟趁小花不注意時，以禁錮方式擁抱，還將手掌貼在腹部，造成小花心生嫌惡、不適及不安全感，顯然欠缺尊重女性身體自主權的觀念，侵害小花身體的自主尊嚴，考量到他已經在偵查中坦承犯行，態度尚可，但至今仍未取得女方諒解或達成和解，最終依性騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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