老公邀小三「晚上3人同睡」　還逼孕妻小孩給她帶

記者黃翊婷／綜合報導

桃園女子小蘋（化名）與丈夫阿傑（化名）相差21歲，沒想到婚後丈夫居然外遇女性友人，不僅要求晚上「3人同睡」，還在她懷孕之後，表明要讓該女幫忙坐月子、帶小孩，甚至到處向親友借錢，直到2022年7月間她因為確診隔離，夫妻倆因此斷了聯繫，如今根本不知道丈夫人在哪裡，最終心寒決定向法院訴請離婚。

▲小蘋與丈夫一起出遊，卻臨時多出一名女子同行，還被要求晚上3人同睡。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小蘋在判決書中主張，2018年9月間與阿傑結婚，雙方年齡相差21歲，但婚後她才發現，丈夫謊稱經濟基礎正常，實際上家中開銷都是由她支付，當時丈夫曾說要離婚，又遲遲不肯辦理相關手續，還時常因為小事跟她吵架、大小聲、甩臉色。

更讓小蘋無法接受的是，丈夫會趁著外出工作載客時與其他女子搞曖昧，有一次夫妻倆計畫出遊，她臨時才知道還有一名女子會一起來，丈夫甚至謊稱只訂到一間房（房內僅一張床），要求3人晚上一起睡覺，她半夜起床上廁所，竟目擊丈夫與該女抱在一起睡，當下一度發生爭吵，險些挨打。

小蘋提到，後來她懷孕了，丈夫居然說要讓先前一起出遊的那名女子來幫忙坐月子、當保母、帶小孩，讓她完全無法接受；此外，丈夫經常假借她的名義向親友借錢，她一人要支付房租、繳納車貸、償還當鋪借款利息，還要被親友追債，生活過得很辛苦，直到2022年7月3日她因為確診隔離，夫妻倆沒有同住，之後丈夫便借錢搬家，至今音訊全無，這才決定向法院訴請離婚。

小蘋的父親出庭證稱，女兒結婚前就覺得兩人開銷有問題，女兒還曾把放在家中的金融卡拿給阿傑，幾天之內就被提領走幾萬元，「我知道後很生氣，對她說一直把錢拿給阿傑花用是不對的，我連她與阿傑何時結婚都不曉得，她是結婚後才跟我講」。

至於外遇一事，小蘋提出阿傑與小三的對話訊息截圖為證，他與該女互稱老公、老婆，還會討論要購買哪種男性內褲款式，或是請女方展示內褲款式讓他挑選要穿哪一件。

阿傑經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。桃園地院法官認為，阿傑和小花的家庭生活開銷大多由女方支付，他雖然承諾會償還，卻都未能履行，導致女方信用破產，2020年3、4月間還與其他女子不當交往，夫妻倆自2022年7月分居至今，婚姻早已有名無實，可歸責程度為男方較重，最終裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。