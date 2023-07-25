「省錢省到有害程度」　吳欣岱列舉柯文哲過往失敗政策

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長八年，留下不少政績，但也有不少政策走入歷史。台灣基進北市黨部主委吳欣岱25日就在臉書列出他過往失敗的政策，直言「柯文哲對於『省錢』的執著已經到了有害的程度」。

吳欣岱先是舉出昨天的市政新聞，柯文哲的5輛機動派出所走入歷史，證明是失敗政策。她提到，過去有口罩販賣機、盪鞦韆計時器，現在是機動派出所，柯文哲推行的新政治一項一項成為垃圾，「他以為『省錢』就是政治創新跟改革，卻老是搞不清楚狀況，讓省小錢變花大錢。」

吳欣岱指出，2015年柯文哲說「台北只有12行政區，卻有14個警分局」，不顧反對廢除大橋、雙連派出所，改以五輛警備車做為「行動派出所」，後來成效不佳，改成「機動派出所」；今年5月，警備車因年限到期已全數報廢，8年來只接獲10報案數，都是遺失、拾得物，2017年後報案數掛零，5輛警備車的年平均公里數在3292至6056公里之間，跟民眾休閒購物的里程數差不多，出勤次數極低。

「警力集中制就算有優點也不是拿來省錢」，吳欣岱提到，柯市府期間的警政改革重點，「警分局合併」跟「行動派出所設置」，都是想把台灣的派出所分布方式改成像是美國那樣，警察分局超大的警力集中制，但台灣的居住型態是住商混合為主，因此不同時間警察勤務的人力分配不會差太多，派出所集中也不會減低警察負荷。

吳欣岱再指出，2015年柯文哲按按計算機，靈光乍現想說合併警分局可以年省五百萬，但分局即使被裁掉，原本執勤的警察也只是分配去其他地方，人事成本並未減少，把原本散在個處的分局集中在一處，將要蓋更大的建築物，甚至要配專用停車場，在寸土寸金的台北市肯定花更多錢，這也是最後警分局合併沒有辦法繼續推的原因之一。

「台北就那麼大，行動派出所跟巡邏車哪有什麼差」，吳欣岱表示，即便只檢視行動派出所這項政策，在台北市的市區也完全不需要，因為不管是哪個分局，都在十分鐘內可以抵達的範圍，行動派出所、機動派出所根本派不上用場。報廢的5輛警備車極少的里程數就說明了這一切。

吳欣岱直言，柯文哲對於「省錢」的執著已經到了有害的程度。她舉例，一樣是為了省錢，柯市府社會住宅公式內藏玄機，偷偷將折現率算入租金攤提，北市府倒賺4.6億元，致使社宅自償率達110%，完全葬送當初社宅是要「讓年輕人租得起房」的立意。

吳欣岱批評，柯文哲最大的謊言，就是自稱很勤奮又很能幹。如果每天早上七點半起床的下場是口罩販賣機、盪鞦韆計時器、機動派出所，「勸他還是別那麼勤奮了。錯誤方向的勤奮只會害死人。」