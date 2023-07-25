　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「省錢省到有害程度」　吳欣岱列舉柯文哲過往失敗政策

▲▼基進黨台北黨部主委吳欣岱時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長八年，留下不少政績，但也有不少政策走入歷史。台灣基進北市黨部主委吳欣岱25日就在臉書列出他過往失敗的政策，直言「柯文哲對於『省錢』的執著已經到了有害的程度」。

吳欣岱先是舉出昨天的市政新聞，柯文哲的5輛機動派出所走入歷史，證明是失敗政策。她提到，過去有口罩販賣機、盪鞦韆計時器，現在是機動派出所，柯文哲推行的新政治一項一項成為垃圾，「他以為『省錢』就是政治創新跟改革，卻老是搞不清楚狀況，讓省小錢變花大錢。」

吳欣岱指出，2015年柯文哲說「台北只有12行政區，卻有14個警分局」，不顧反對廢除大橋、雙連派出所，改以五輛警備車做為「行動派出所」，後來成效不佳，改成「機動派出所」；今年5月，警備車因年限到期已全數報廢，8年來只接獲10報案數，都是遺失、拾得物，2017年後報案數掛零，5輛警備車的年平均公里數在3292至6056公里之間，跟民眾休閒購物的里程數差不多，出勤次數極低。

「警力集中制就算有優點也不是拿來省錢」，吳欣岱提到，柯市府期間的警政改革重點，「警分局合併」跟「行動派出所設置」，都是想把台灣的派出所分布方式改成像是美國那樣，警察分局超大的警力集中制，但台灣的居住型態是住商混合為主，因此不同時間警察勤務的人力分配不會差太多，派出所集中也不會減低警察負荷。

吳欣岱再指出，2015年柯文哲按按計算機，靈光乍現想說合併警分局可以年省五百萬，但分局即使被裁掉，原本執勤的警察也只是分配去其他地方，人事成本並未減少，把原本散在個處的分局集中在一處，將要蓋更大的建築物，甚至要配專用停車場，在寸土寸金的台北市肯定花更多錢，這也是最後警分局合併沒有辦法繼續推的原因之一。

「台北就那麼大，行動派出所跟巡邏車哪有什麼差」，吳欣岱表示，即便只檢視行動派出所這項政策，在台北市的市區也完全不需要，因為不管是哪個分局，都在十分鐘內可以抵達的範圍，行動派出所、機動派出所根本派不上用場。報廢的5輛警備車極少的里程數就說明了這一切。

吳欣岱直言，柯文哲對於「省錢」的執著已經到了有害的程度。她舉例，一樣是為了省錢，柯市府社會住宅公式內藏玄機，偷偷將折現率算入租金攤提，北市府倒賺4.6億元，致使社宅自償率達110%，完全葬送當初社宅是要「讓年輕人租得起房」的立意。

吳欣岱批評，柯文哲最大的謊言，就是自稱很勤奮又很能幹。如果每天早上七點半起床的下場是口罩販賣機、盪鞦韆計時器、機動派出所，「勸他還是別那麼勤奮了。錯誤方向的勤奮只會害死人。」

ET快訊
馮提莫罹癌　術後沙啞淚崩：最寶貴東西沒了
杜蘇芮襲菲律賓！　淹水山崩慘況曝
快訊／台塑調薪2.5％！　經常性薪資達5.8萬
「牛角燒肉」7門市暫停業！　代理商爆資金危機
快訊／黃子佼道歉後　孟耿如首發聲
快訊／陸警將發布　「首波警戒區」曝
辣模「蔡瑛紋」被打到流產！　渣男還睡她姐妹
LIVE／杜蘇芮將轉強颱進逼6縣市！　黑人改告大牙誹謗3盤算
杜蘇芮是「高雄人討厭的路徑」！　放假更頭痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前瞻是錢坑？綠批白「造謠抹黑」　中央負債比創21年新低

彈藥爆炸事件非漢光科目　軍方輿情系統：發現中共操作唱衰心理戰

參拜大甲媽！郭台銘同框顏清標　2人手牽手...共進素食午餐+泡茶

陳長文籲侯友宜發起「政黨輪替大聯盟」　白營：政治不是權位分配

相隔1400天再有颱風襲台　陳建仁喊話地方政府做好準備

影／蔡英文探視彈藥爆炸受傷官兵、家屬　再下令軍方全力給協助

監委查北流1.9億工程款爭議　民眾黨團「尊重」：中央地方一起努力

郭台銘發誓推動政黨輪替！　邱毅點：723後他剩「這三條路」可走

「省錢省到有害程度」　吳欣岱列舉柯文哲過往失敗政策

遭白營剪接稱「支持中央幫北流買單」　吳思瑤還原始末：看清誰不入流

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

前瞻是錢坑？綠批白「造謠抹黑」　中央負債比創21年新低

彈藥爆炸事件非漢光科目　軍方輿情系統：發現中共操作唱衰心理戰

參拜大甲媽！郭台銘同框顏清標　2人手牽手...共進素食午餐+泡茶

陳長文籲侯友宜發起「政黨輪替大聯盟」　白營：政治不是權位分配

相隔1400天再有颱風襲台　陳建仁喊話地方政府做好準備

影／蔡英文探視彈藥爆炸受傷官兵、家屬　再下令軍方全力給協助

監委查北流1.9億工程款爭議　民眾黨團「尊重」：中央地方一起努力

郭台銘發誓推動政黨輪替！　邱毅點：723後他剩「這三條路」可走

「省錢省到有害程度」　吳欣岱列舉柯文哲過往失敗政策

遭白營剪接稱「支持中央幫北流買單」　吳思瑤還原始末：看清誰不入流

半導體碳化矽需求看升　日系外資調高環球晶目標價至600元

馮提莫罹癌「腫瘤緊靠聲帶」！術後聲音沙啞淚崩：最寶貴東西沒了

釀酒人大螢幕開玩笑糗了！　紅人大物超大號全壘打打臉

北韓深夜射2枚飛彈　邀中國派代表出席「戰勝節」活動！疫情後首次

前瞻是錢坑？綠批白「造謠抹黑」　中央負債比創21年新低

「新一代TOYOTA Alphard」身價暴漲！2手轉賣賺2倍　候車最長3年

杜蘇芮逼近！桃園冷藏蔬菜有95公噸　蘇俊賓：蔬果供應充足

哈登公開談「里拉德喊賣我」　不希望被送到「不想去」的球隊

拿了就虧？最頂4千元吃到飽「出現紅龜粿」吵翻　勇者曝心得

1.7億廢墟！　文山透天豪宅爛尾13年法拍無人問

政治熱門新聞

快訊／彈藥庫爆炸士官轉內湖三總　蔡英文早上新增行程親赴慰問

律師父寫信「感謝館長」挽救他兒子

2024大選　命理師曝生肖排行

直擊！　侯友宜登台前拚到最後一刻

「漢光演習」近7年10官兵殉職

台灣民意基金會：賴清德36.4％、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％

4市齊宣布颱風假？蔣 : 共同生活圈

萬安演習海報PO美軍機　蔣：會要求改進

6億元投資+3萬工作機會　1.3萬人搶當高雄居民

120迫砲彈爆炸釀9傷　陸軍：當時執行馬祖回運彈藥檢分例行作業

漢光演習39年14起意外　29人受傷、15人死亡

內湖男不配合避難　北市確定開罰

中評委建請將「韓國瑜列不分區第一」？　挺侯大老：有助團結

漢光意外官兵手被炸爛　蔡英文指示全力協助救治事宜

更多熱門

相關新聞

監委查北流1.9億工程款爭議　民眾黨團「尊重」：中央地方一起努力

監委查北流1.9億工程款爭議　民眾黨團「尊重」：中央地方一起努力

前台北市長柯文哲日前被爆任內與台北流行音樂中心（北流）廠商間有1.9億工程款爭議仍未結案，導致台北市府每月額外支付80萬餘元利息。昨（24日）有監委申請調查。民眾黨團總召邱臣遠回應，尊重監委調查權，不管是中央地方權責，大家努力把這個案子恢復正常進度。

郭台銘發誓推動政黨輪替！　邱毅點：723後他剩「這三條路」可走

郭台銘發誓推動政黨輪替！　邱毅點：723後他剩「這三條路」可走

遭白營剪接稱「支持中央幫北流買單」　綠委還原始末：看清誰不入流

遭白營剪接稱「支持中央幫北流買單」　綠委還原始末：看清誰不入流

5生肖最有帝王命！　2024總統大選「僅一人落榜」

5生肖最有帝王命！　2024總統大選「僅一人落榜」

在野聯盟如何組成？　黃暐瀚：侯友宜民調衝回30

在野聯盟如何組成？　黃暐瀚：侯友宜民調衝回30

關鍵字：

台北市柯文哲吳欣岱省錢

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

馮提莫證實「罹甲狀腺癌末期」！悲認：不想活下去

41歲吳宇舒生了！結婚10年迎大寶

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

即／消防夫妻勒索麥當勞7060萬...二審重判6年半

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面