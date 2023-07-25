郭台銘發誓推動政黨輪替！　邱毅點：723後他剩「這三條路」可走

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統徵召失利，但近期動作頻頻，全代會當天稱民意大於黨意，外界認為他仍有意角逐總統大位。對此，前立委邱毅25日表示，國民黨723全代會以後，郭台銘想取侯而代之的想法成為泡影，眼前他只剩下三條路，包括「獨立參選、與民眾黨總統參選人柯文哲合作、加入非綠聯盟整合」。

郭台銘25日上午至台中市醒修宮參拜，面對媒體詢問是否獨立參選，他回應「人民需要改變，改變才能帶來希望」，並在關公面前發誓要推動政黨輪替。

邱毅透過臉書發文指出，郭台銘第一條路是「獨立參選」，郭台銘過去透過模糊戰術，悠遊於藍營小雞及組織之間，使國民黨啞巴吃黃蓮，有苦難言。但是模糊戰術的邊際效益已經遞減，選民已感到不耐，甚至厭煩，所以民調持續下跌，若跌到個位數就很難選了。因此，郭台銘不能再只做不說，必須爽快宣布，而宣布的時間點，他建議郭可以考慮在八月中旬訪美結束回台時候。

「第二條路是與柯文哲合作」，邱毅表示，原先郭台銘堅持只接受「郭柯配」，但柯文哲支持度排老二，僅次於民進黨總統參選人賴清德。根據多份民調顯示，「柯郭配」比「郭柯配」更有勝算，兩個人合作有可能打敗賴清德，至於如何合作，就看郭柯的政治智慧。不過，他說，目前時間已經不多，在快節奏的台灣社會，拖久了民眾會不耐煩；因此，郭台銘可考慮「先宣布獨立參選，再進行合作」，還可拉出兩波高潮。

「第三條路就是加入非綠聯盟整合」，邱毅透露，這條路最具下架民進黨的理想性，但有三個困難待突破，首先是目前只有構想，還沒有成形，更談不上運作；再者是郭台銘必須先宣布獨立參選，才具備參與非綠整合的資格；最後是郭台銘的誠信考驗，國民黨一直攻擊郭台銘不遵守承諾，民眾也有或多或少的質疑，郭台銘必須讓民眾相信，這次他一定信守非綠整合的民調結果，至於如何做，就看郭台銘的智慧了。

邱毅強調，郭台銘不管選那一條路，都必須在八月中旬以前宣布獨立參選，若再拖下去真要變成「一鼓作氣，再而衰，三而竭」了。