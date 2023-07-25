遭白營剪接稱「支持中央幫北流買單」　吳思瑤還原始末：看清誰不入流

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲日前被爆任內與台北流行音樂中心（北流）廠商間有1.9億工程款爭議仍未結案。民眾黨民代更剪接影片稱「吳思瑤支持中央幫北流買單」。吳25日還原始末，她指出，那是2016年替北市府爭取追加預算，而當時中央也追加15億，如今爭議的1.9億工程款連預算都沒編，中央一毛錢都不該給。

對於北流爭議，柯文哲20日受訪時曾說，中央不出，北市府自己出，「我要卸任之前，要出多少錢都補好、算好、跟廠商協調好，我也不是亂七八糟的人、不會圖利廠商，這都協調過要補多少錢給廠商，趕快把錢補掉就好了，今天就是不願意給廠商，繼續跟中央討論就是利息80萬，協調完這筆錢給廠商就解決掉了，這個錢從北市府支出還是從中央，坦白講沒有意義。」

對於柯文哲的說法，民進黨團幹事長劉世芳表示，這段話很符合他的風格，希望他所說的協調好有經過市府行政程序，包含上公文、經過議會同意等等，很多人只知道北流蓋的過程預算支出有狀況，現在北市府或北市議員都各執一詞，不清楚所有狀況，甚至把帳推到中央來出。

劉世芳指出，北流整體工程相當長，2008年馬政府核定45億，2018年行政院提高核定15億補助，協議書上更明載 於核定預算60億為限，2021年時北流完工2到3年，北市府卻跟廠商還有1.9億工程款爭議、債留後人。

對於北流爭議，吳思瑤直言，一場北流鬧劇讓大家看清楚誰是真的不入流，柯文哲把北流當成政績，風光開幕後卻被踢爆還有1.9億工程款、連預算都沒編。

對於民眾黨移花接木爭取預算說，吳思瑤表示，孰可忍孰不可忍，2016年自己為北市府向中央爭取額外挹注預算，柯市府以及民眾黨一派人居然移花接木，把她2016年協助爭取預算扭曲為2023年的立場。

吳思瑤直言，民眾黨團跟市議員都在帶風向，2016年在合理合法範圍，自己履行立委職責向中央爭取，但2023年不合理不合法的爭取，一毛錢都不該給。

吳思瑤還原北流經費始末，她表示，馬政府時期原始預算只有45億，在郝龍斌市長任內多次流標，自己2016年當選後出面替北市府發聲、提案，希望中央幫忙，一直到2018年柯市府提報北流正式修正計畫，當時經費暴增15億，時任行政院長賴清德也函覆北市府勉予同意。

吳思瑤指出，文化部函釋寫得非常清楚，請市府避免不必要變更設計、浪費公帑及展延工期等情事，代辦協議書寫得清清楚楚，北流工程以60.79億核定預算為限，也就是僅此一次、下不為例。

吳思瑤直言，這是民進黨不分黨派幫助北市府的例證，柯市府要求中央幫忙的經費，中央給好給滿、一毛都沒少，但沒想到柯文哲食髓知味，要對中央予取予求，更在網路上帶風向。

吳思瑤表示，自己支持2016年在合法合理範圍爭取，若在不合理範圍，中央一毛都不應該買單，柯文哲的無能不要都讓別人擦屁股、把國人民脂民膏作為市政提款機。

劉世芳表示，有關預算爭取部分都很清楚，也有事實根據可受公評，希望柯文哲處理這件爭議前後，先問一下當時北市府的公務人員，處理過程是不是真的如柯文哲所說，這件爭議仍尊重北市府處理。