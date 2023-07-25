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大陸 大陸焦點 特派現場

陸冰雪運動正夯　發布11項國家標準供發展助力

▲▼大陸冰雪運動近年來參與人群從小眾走向大眾，有助於進一步鞏固和擴大大陸「帶動三億人參與冰雪運動」成果，助力冰雪運動快速發展。（圖／翻攝微博）

▲大陸冰雪運動發展迅速。（圖／翻攝微博，下同）

實習記者高語璠／綜合報導

繼去（2022）年北京冬奧會順利舉辦後，大陸黑龍江省哈爾濱獲得2025年第九屆亞冬會舉辦權，又一次點燃了大陸人對冰雪運動的熱情。大陸冰雪運動近年來參與人群從小眾走向大眾，有助於進一步鞏固和擴大大陸「帶動三億人參與冰雪運動」成果，助力冰雪運動快速發展。

據《中新社》報導，為發揮標準在冰雪產業發展中的「基礎性、引領性作用」，助力後冬奧時代冰雪產業高質量發展。中國國家市場監管局於21在冰雪之城哈爾濱召開新聞發佈會，介紹日前批准發布的《大眾滑雪運動項目基礎術語》等11項國家標準相關情況。

據悉，11項冰雪運動國家標準2022年1月正式獲批立項，參與單位85家，涉及全國標準化技術、冰雪運動技術、冰雪場館運營等方面，300餘名專家學者參與研討，於2022年10月通過審查。

▲▼大陸冰雪運動近年來參與人群從小眾走向大眾，有助於進一步鞏固和擴大大陸「帶動三億人參與冰雪運動」成果，助力冰雪運動快速發展。（圖／翻攝微博）

大陸冰雪運動近年來參與人群從小眾走向大眾，參與空間從部分地區走向全國，運動時間從冬季走向全年，各地蓬勃展開群眾性冰雪運動。「三億人參與冰雪運動」-大陸在申辦冬奧會過程中作出的承諾早已兌現。

本批准共11項，涉及冰雪運動基礎術語、運動水平等級評價、培訓規範、賽事活動組織和場所運營管理等5大類，從不同維度為冰雪運動發展提供助力，不僅涉及冰雪運動項目的規範運行、服務管理，還為提高培訓機構能力水平、完善冰雪人才培養體系，提升民眾冰雪運動普及程度和發展水平提供指導。

國家市場監管總局標準技術管理司副司長徐長興表示，下一步，市場監管部門將配合國家體育總局加大11項冰雪運動國家標準實施力度，不斷完善冰雪運動國家標準體系，更好滿足大眾多層次、多樣化參與冰雪運動的需求，為助力冬奧時代冰雪產業高質量發展提供支撐。

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