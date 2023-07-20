台大生喊「好想吃漢堡王」！執行長發尋人啟事　要免費請吃華堡了

▲漢堡王。（圖／業者提供）



記者朱祖儀／綜合報導

漢堡王執行長找人了！一名台大學生日前在網路上揪人一起吃漢堡王，直呼「我真的好想吃」。沒想到漢堡王看到同學心聲竟發出尋人啟事，希望能找到這名同學，「直接幫你跟執行長配對啦」，要讓2人一起約會，同時如果有其他人一起幫忙尋找這位「王選之人」，也同樣有機會可以吃到免費華堡。

該名台大學生12日在Dcard發文揪人，「有沒有人現在要去吃漢堡王？」透露因為他真的很想要吃漢堡王，加上優惠券2人餐非常賺，不過同學都回家了，沒有人可以和他一起去吃，所以才選擇PO文找同伴，也給出截止時間，但文章中並無透露最後是否有找到人。

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沒想到漢堡王看到這篇文章後，便PO出尋人啟事，「堡神降臨，直接幫你跟執行長配對啦！」要找出7月12日晚上6時15分，出沒在Dcard台灣大學版上，想吃優惠券2人餐的同學，「這位想吃漢堡王卻又尋無同伴的堡民，請快來私訊並附上證明，你跟漢堡王執行長的約會，本王直接安排起來啦」。

漢堡王同時給出其他優惠，表示其他網友只要在底下留言一起尋找這位「王選之人」，也有機會獲得「華堡兌換券1張」，總共會抽出5個名額，期限只到7月28日晚上11時59分。