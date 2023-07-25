國道開中線突煙塵飛散視線全白！　駕駛驚喊：怎麼有煙霧彈？

▲有車主行經國1路段，前車突煙塵飛散，害得他突然視線一片白，驚險畫面曝光。（圖／翻攝記者爆料網）

記者賴文萱／高雄報導

一名車主24日開車行經國道1號高科-岡山路段時，前車疑似輾壓到掉落物，瞬間大量煙塵飛散，擋風玻璃突然一片白，過程相當驚險，駕駛放慢車速後再往左切，並喊「怎麼有煙霧彈？」對此，國道警方表示，尚未接獲案件通報或檢舉案件，呼籲用路人可提供影片，轄管警察大隊將依規定處置。

根據網路曝光的行車紀錄器影像，24日12時10分許，車主行經經國道1號南向343.5公里（高科-岡山路段）時，前方一輛小貨車疑似輾壓到地面掉落物或是自身掉落物品，導致煙塵大量飛散，影響後方行車視線。所幸後方車輛保持適當跟車距離，處置得宜並未造成事故。

▲有車主行經國1路段，前車突煙塵飛散，害得他突然視線一片白，驚險畫面曝光。（圖／翻攝記者爆料網）

國道警方表示，經查尚未接獲相關案件通報或檢舉案件，後續將持續針對該類違規加強查察，以維持行車安全秩序。國道警呼籲，用路人可於事後將行車影像紀錄器影像上傳到國道公路警察局線上檢舉國道交通違規專區，轄管警察大隊將依規定處置。

另外，車輛行駛中相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3000元以上18000元以下罰鍰。