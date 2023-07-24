骨骼強健生活不卡卡　高醫駐點大武衛生所骨科醫師看診獲好評





▲高醫駐點大武衛生所骨科醫師看診獲鄉親好評。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

高雄醫學大學附設中和紀念醫院於台東大武鄉衛生所駐點，於每月中旬及月底開設各2診次骨科門診（共4診次），看診項目包含各種關節病變、一般及創傷骨科、脊椎骨科、骨質疏鬆症等，自108年2月開診迄今，已服務2,568人次。

衛生局長孫國平指出，南迴四鄉鎮原本沒有骨科專科醫師，但是民眾有需求的地方就值得縣府挹注資源。此外，每個人面對老化課題，我們可以選擇延緩退化，適當的肌肉強化與良好生活型態可以達到關節保健的目的，加上高醫骨科團隊為台東偏鄉地區提供與醫學中心相同等級的優質醫療，讓鄉親們的骨骼強健不卡卡！

衛生局進一步提到，人體運動能力是由骨骼、肌肉和神經系統共同作用，最終產生外顯的各種動作，其中骨骼是人體內體積及重量佔比最大的系統，骨骼量約在20-30歲達到最高峰，之後逐漸減少，如果沒有任何的維持或強化措施，人體動作能力將會開始走下坡。

陳先生長年因務農生活，導致雙膝關節退化，行走不易，往返市區做復健治療，距離很遠又耗費很多時間，近期經友人介紹至大武衛生所骨科門診就醫，藉由衛生所與高醫的綠色通道，到高醫由盧康樂醫師主刀做右膝關節手術，術後無縫接軌在衛生所門診做追蹤治療，對患者來說省時省力真的很方便!