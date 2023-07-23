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必點冰球氣泡凍飲、水煮蛋厚片！　中山區人氣咖啡廳換新菜單了

▲▼Let’s Café PLUS夏季菜單。（圖／業者提供）

▲Let’s Café PLUS夏季最新菜單來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

夏季新菜單來了！有超商去年12月開發斜槓新事業，於中山區開出全台首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」，不僅用餐不限時、並提供插座、廁所、WiFi等貼心服務，而在咖啡部分主打冰滴、調酒咖啡，同步還有25種餐食選擇，開幕至今累積不小人氣，這次為迎接夏天，特意換上全新菜單，有超消暑冰球氣泡凍飲、元氣蛋沙拉厚片等，趕緊搶嚐鮮。

▲▼Let’s Café PLUS夏季菜單。（圖／業者提供）

▲夢幻冰球氣泡凍飲超欠喝。

Let’s Café PLUS夏季新菜單來了，一口氣推出12款特色咖啡餐點，其中，必喝超消暑「冰球氣泡凍飲」，有「洛神梅果」及「橙柚百香」2口味選擇，特意選用氣泡水增添酸甜果茶的清爽感，還加入唐寧茶「琥珀焦糖博士茶」製成的茶凍增添口感，杯中則飄浮著果茶冰球，超夢幻漸層色系欠喝又欠拍，而這杯「橙柚百香雪酪特調」，是宏都拉斯義式濃縮搭配橙柚百香飲、芒果百香雪酪的組合，還可依個人喜好自由添加，咖啡、果香一次滿足。

▲▼Let’s Café PLUS夏季菜單。（圖／業者提供）

▲▼輕食推薦「里肌可頌沙拉組合」、「嫩雞可頌沙拉組合」及厚片土司系列。

▲▼Let’s Café PLUS夏季菜單。（圖／業者提供）

輕食部分推出「里肌可頌沙拉組合」、「嫩雞可頌沙拉組合」，分別以燒烤里肌肉、嫩雞胸肉搭配新鮮蔬菜、酥軟可頌麵包，還吃得到大武山牧場雞蛋，營養滿分，加碼還有全新厚片土司，包括「元氣水煮蛋厚片」、「元氣蛋沙拉厚片」，厚片土司烘烤後搭配奶油塊、大武山牧場水煮蛋或雞蛋沙拉，早餐來一份滿足到不行；另外還有「經典藝妓咖啡」、「肯亞祈安布郡咖啡」、「蒙布朗芋泥千層蛋糕」、「可可千層蛋糕」等吃等喝，即日起於門市正式開賣。

▲▼麥當勞可可布朗尼冰炫風回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞可可布朗尼冰炫風回來了。

另，想要消消暑的也不能錯過睽違3年再回歸的「麥當勞可可布朗尼冰炫風」，經典奶香冰淇淋搭配苦甜可可粉，再放進超罪惡巧克力布朗尼，打造醇厚香濃的巧克力風味，大口吃還吃得到卡滋脆片的酥脆口感，巧克力控肯定不能放過，即日起於全門市限量開賣，售完為止。

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