國中屁孩叫囂鬧事！　日本麥當勞直接「禁止全校學生」出入

▲該麥當勞分店直接明文禁止全校學生出入。（圖／推特／@oogiri_MIKE_mic、達志影像／newscom）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣一間麥當勞因張貼禁止某國中學生入內的公告，引發熱議。原來是先前曾有多名該校學生在店內大喊大叫，或是沒有消費就佔座吃起自己的便當，經勸導無效，店家甚至通報學校與警察，但依舊沒有改善，因此最終只能做出此項對策。

根據j-cast報導，一名網友20日在推特po出一張在麥當勞神奈川縣相模原市「相模原田名店」所看到的公告，上面明確點名了當地一間國中，並寫道，「由於該校學生的不當行為，已多次造成其他顧客困擾，且讓店員感受到人身危險，因此禁止該校所有學生出入此店。」

▲店家表示，學生的相關鬧事行為已經報警並通報學校。（示意圖／達志影像／newscom）



該篇推文隨即獲得5萬人按讚，網友們也不禁疑惑，這些國中生到底做了什麼事，才會嚇得麥當勞直接禁止全校學生出入店內。而報導就採訪到了被點學校的副校長，副校長表示，「去年曾經接到該間麥當勞的通知稱，我們的學生在那裡鬧事，學校教職員馬上就趕到現場進行訓誡，也出動了警察。但後來就接到業者通知說，要禁止我們的學生入內。」

事實上，從半年前的網路評價就可以看到有顧客po出店家的這張公告。據悉，是因為多次有學生在店內大聲喧嘩鬧事，或是不點餐就直接霸佔座位，並吃起自己的便當。

對此，副校長則表示，關於學生的具體行為，由於有可能曝光學生身分，因此無法詳細說明，但是可以確定沒有如同公告中寫的「危及員工人身安全」的危險行為。他同時也強調，會加強對學生的教育與生活指導。