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杜蘇芮將又強又大！暴風圈恐掃全台　最新各國路徑曝

 

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，中度颱風杜蘇芮暴風圈範圍將繼續擴大，未來有可能擴大到300公里以上，將會變成一個又大又強的颱風，北上過程暴風圈有機會掃過全台灣；整體來看，這次受影響最大的地方將會偏向花東、恆春半島，其次是南部、東北部。而最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑也出爐。

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）

（圖／NCDR）

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▼最新各國電腦模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

（圖／翻攝typhoon2000）

吳聖宇說，過去這2天，杜蘇芮持續穩定向偏西方向移動，逐漸接近菲律賓呂宋島東方海面，速度上來說不算太慢，顯示太平洋高壓還是對它具有一定程度的引導力量，整體來說走得比預期更偏西也偏快。

吳聖宇指出，強度方面則是持續增強，周日晚間已經增強為中度颱風，颱風眼逐漸建立，未來接近台灣附近的時候有機會來到中颱的上限程度，暴風圈範圍也會繼續擴大，目前半徑已經有250公里，未來有可能擴大到300公里以上，將會變成一個又大又強的颱風。

吳聖宇分析，從整體預報趨勢來看，由於太平洋高壓仍有一定程度的勢力，甚至接下來會有稍微增強的趨勢，因此包括中央氣象局在內的各國官方預報路徑，以及多數的電腦模式預測路徑在過去24小時內都持續向西修正。

吳聖宇提到，杜蘇芮由原本可能直接登陸花東地區穿越台灣，修正到目前可能經過台灣南部近海後趨向福建沿岸，未來不排除會有再往西調整的機會，因此最後這個颱風實際經過台灣附近的路徑，看起來還有變化的空間。

▼杜蘇芮持續增強中。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

吳聖宇提醒，不過不管如何，杜蘇芮還是會接近台灣附近，由現在的預報路徑來看，預估最快今晚氣象局就有機會發布巴士海峽、台灣東南部海面的海上颱風警報，周二清晨有機會發布台東、屏東一帶的陸上颱風警報，之後海陸警報仍可能會擴及全台灣以及周圍各海域。

吳聖宇表示，颱風暴風圈有機會從周三清晨開始接觸東南部陸地，然後隨著中心接近陸地，暴風圈涵蓋的範圍將會逐漸擴大，到了周三晚間預估包括花東地區、中南部地區都已經在颱風暴風圈內。

吳聖宇指出，周四一整天一直到周五清晨前，颱風中心可能經過南部近海後繼續走向福建沿岸，北上的過程暴風圈有機會掃過全台灣，要等到周五的下半天颱風中心進入福建沿岸後，暴風圈才會脫離台灣陸地，周五晚間才有機會完全解除颱風警報。

▼杜蘇芮恐直撲台灣。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

吳聖宇說，依照現在的預報路徑，今天還沒有受到颱風的影響，仍然維持西半部有局部午後雷雨的夏季型天氣，晚間起沿海風浪漸增強；周二颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部山區也有局部短暫陣雨，平地則是受到地形的屏障作用，天氣相對穩定，除了西部沿海之外，其他各海域風浪將會持續加大。

吳聖宇分析，周三暴風圈逐漸進入陸地，東半部及恆春半島風雨漸趨明顯，西半部則是到了晚間之後風跟雨的狀況也會逐漸開始出現，周圍各海域都是風強浪大的情況；周四一整天到周五上半天影響最大，花東地區、恆春半島以及南部地區有強風豪雨，其他地區也會有間歇性的風雨。

吳聖宇提到，周五下半天之後颱風逐漸脫離，風雨將可望逐漸趨於緩和，但是海邊的風浪仍大；周末期間受到後續偏南風以及較多水氣的影響，要留意局部午後大雷雨發生的機會。

吳聖宇表示，整體來看這次颱風受影響最大的地方將會偏向花東、恆春半島等區域，其次是南部地區以及東北部地區，受到地形的屏障作用，中部、北部受影響可望較為減小；如果未來颱風路徑更往西偏，那麼影響的程度也有可能會再小一些，還需要持續觀察。

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