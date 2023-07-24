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杜蘇芮南修！直逼強颱侵襲機率100%　全台風雨最劇時間曝

（圖／氣象局）

▲杜蘇芮侵台機率100%。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風杜蘇芮路徑南修！氣象專家吳德榮表示，杜蘇芮侵襲台灣前，強度達顛峰，直逼強烈颱風，侵襲台灣機率高達100%，防災絕不可輕忽，周四至周五上半天各地慎防強風豪雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲系集模式模擬的系集平均路徑略往南調整，從菲律賓東方海面，向西北前進，經巴士海峽、中心與台灣有段距離，通過台灣海峽南部進入福建，各別系集成員分散在平均路徑的兩側；美國系集模式模擬的系集平均路徑也往南調整，閃過台灣、通過台灣西南部近海，系集成員分散在平均路徑的兩側。

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（圖／翻攝weathernerds）

▲▼最新歐洲（上圖）、美國（下圖）系集模式模擬。（圖／翻攝Weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮指出，最新中央氣象局路徑潛勢及侵襲機率預測圖顯示，杜蘇芮向西北前進，路徑往南調整，仍侵襲台灣，周六2時其中心已進入大陸，侵襲台灣前，強度達顛峰，直逼強烈颱風，侵襲台灣機率高達100%，防災絕不可輕忽；至於杜蘇芮是否登陸？在哪登陸？預報資料仍將持續調整，若忽視其不確定性，而過早去強調，就會發生不斷變更登陸點（宜、花、東皆曾被點名）的現象，徒增民眾困擾而已。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日颱風環流逐漸接近巴士海峽，其外圍環流影響，迎風面東半部、恆春半島偶有局部短暫雨，西半部因颱風外圍及背風面雙重沉降，平地晴朗炎熱，山區午後有局部短暫雨的機率；周二颱風環流進入巴士海峽，東半部、恆春半島降雨漸趨明顯，大台北偶有局部短暫雨，背風面西半部平地仍晴朗偏熱，山區偶有局部短暫雨。

吳德榮提醒，周三至周五上半天受颱風環流影響，周三東半部風雨加大，西半部轉有局部陣雨；周四、周五上半天各地慎防強風豪雨，周五下半天風雨逐漸減小；周末天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後防局部大雷雨；另外，在杜蘇芮東南方海面將另有一熱帶擾動醞釀，周末有發展成颱的機率，亦需持續觀察。

（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮來勢洶洶。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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