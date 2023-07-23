颱風逼近！周三起影響最劇　農委會籲農友預先防範

▲颱風逼近，農糧署籲農友預先防範。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

據中央氣象局預報，颱風「杜蘇芮」逼近台灣，預計後天（25日）起受外圍環流影響，26、27日將是影響台灣最明顯的時間。農糧署今呼籲農友，密切注意氣象局發布颱風動態，近日確實做好農作物災害防範措施，並留意自身安全。

農糧署表示，台灣中南部及花東地區第2期作水稻陸續整地育苗中，早植稻陸續插秧，已插秧的田區，應注意加強田間蓄水，減少稻株因強風造成搖擺受損；北部地區第1期作水稻除台北早植稻開始收穫、桃園及新竹進入收穫盛期外，其餘縣市已達收穫尾聲。

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農糧署預估此次風災，可能影響較大的作物為香蕉、文旦柚、龍眼、番石榴、木瓜、葡萄、梨、番荔枝、百香果及紅龍果等，提醒正值採收作物產區的農民提早做好防範準備。

農糧署提醒，已屆採收期的蔬菜及水果，可利用這兩天儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求供貨；其他大宗蔬菜如甘藍等，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，並依市場需求調節出貨；雜糧類作物如玉米應注意避免積水，甘藷酌割取部分薯蔓避免浸水腐爛；適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土或用覆蓋資材保護，果樹類亦應加強固定枝條；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應注意結構安全。

農糧署也呼籲農友，遵守施藥後安全採收期規定，以確保產品食用安全，颱風過後注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質；倘有災情出現，可主動通報當地公所並拍照存證，以利申請相關災損作業。





▲颱風逼近，農糧署籲農友預先防範。（圖／農糧署提供）