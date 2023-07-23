肝基會攜24醫院免費超音波檢查！121人疑似罹癌　5成民眾有脂肪肝

▲此次共有4663名受檢者。（圖／肝病防治學術基金會提供）



記者施怡妏／綜合報導

肝病防治學術基金會（肝基會），今年再次結合世界肝炎日，在肝基會董事長許金川教授的號召下，動員近90位優秀的肝膽腸胃專科醫師，與600多位護理人員與志工群，在今（23）日舉辦大規模免費腹部超音波肝癌篩檢，共有24家醫療院所參與，3小時為4663人做肝、膽、胰、脾、腎臟的免費腹部超音波檢查。

此次活動全台響應，各地醫療院所每半小時以視訊連線方式，將腹超篩檢的現場實況即時傳回肝基會，下午13時由肝基會總執行長楊培銘教授公布腹超檢查統計結果。

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今日上午7時多就有民眾陸續抵達。75歲任女士與51歲彭女士是母女，6時15分就趕搭基隆第一班客運，到台北參加免費腹部超音波檢查。母女倆過去從沒做過腹超及抽血檢查，不知道自己有沒有罹患B、C型肝炎。因平時經常看到肝基會董事長許金川教授在媒體上的專欄文章，所以想到應該來做腹超檢查。

▲75歲任女士與51歲彭女士一早就來排隊。（圖／肝病防治學術基金會提供）

另一位71歲的宋女士，年輕時曾檢查出有B肝，後來檢查又沒驗到，她在網路看到免費腹超檢查的活動訊息，就想來檢查一下肝臟狀況。宋女士透露，哥哥最近才因肝癌過世，他過去從沒做過肝臟檢查，直到後來出現黃疸症狀才就醫，卻發現已是肝癌末期，從發現罹病到過世才短短三個月，家人都非常驚訝難過。由於宋女士的兩個小孩都有B型肝炎，因此她也提醒孩子一定要定期檢查。

楊培銘教授指出，這次共有4663名受檢者，檢查有異常發現者達3795人（81.4%）。其中10位疑似肝癌，有111位屬於性質不明肝腫瘤，有5位肝硬化，值得注意的是高達2505位（53.7%）受檢民眾有脂肪肝。

本次台灣北、中、南、東含外島共24家醫療院所共同響應免費腹超活動，資格為年滿40歲以上民眾（攜帶身分證，方便填寫資料，並戴口罩，檢查前需空腹6小時）。腹部超音波檢查報告於當天直接讓民眾帶回，檢查異常者，若有需要，參與此次免費腹超的醫療院所將協助患者轉介追蹤治療。

▼「今年超了沒？」2023全台免費腹部超音波檢查今上午起跑。（圖／肝病防治學術基金會提供）

