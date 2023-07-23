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他第一次進場　幸運成為故宮南院第五十萬觀眾

▲▼ 故宮南院暑期參觀熱絡 喜迎第五十萬觀眾 。（圖／故宮南院提供）

▲▼ 故宮南院喜迎第五十萬觀眾，由南院處周衷蓮專門委員代表歡迎並致贈限量犧尊跳跳馬  。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立故宮博物院繼4月29日宣布，北部院區截至112年4月已破110年全年度參觀人數後，23日再宣布，南部院區今年參觀也已達50萬，南院今年參觀人數可望突破百萬。並由南院處周衷蓮專門委員代表歡迎並致贈限量犧尊跳跳馬給第50萬幸運觀眾來自台中市的游先生。

▲▼ 故宮南院暑期參觀熱絡 喜迎第五十萬觀眾 。（圖／故宮南院提供）

▲▼ 故宮南院喜迎第五十萬觀眾，由南院處周衷蓮專門委員代表歡迎並致贈限量犧尊跳跳馬 。（圖／故宮南院提供）

游先生表示，經常參觀北院，也常到南院附近拍攝鳥類生態，今日早上6時就到園區拍攝。第一次進館參觀的游先生說：「沒想到這麼幸運」，進館前也和夫人先在戶外哈奴曼犧尊氣球裝置前合影，十分開心。

故宮南院表示，夏日親子藝術月自2019年開辦以來，已成為親子觀眾暑假以寓教於樂方式親近故宮文物的必訪活動，今年以「時空探險家」為主題，設計實境解謎、數位互動裝置等，觀眾反應熱絡，整體活動上看10萬人次參與。

▲▼ 故宮南院暑期參觀熱絡 喜迎第五十萬觀眾 。（圖／故宮南院提供）

暑假期間，故宮南院另一亮點為透南風廣場親子遊憩區「白螺沙灣」新增6米高的哈奴曼犧尊氣球裝置，陪伴大小朋友共度玩沙的歡樂時光；園區水舞藝術展演今年邀電影《看見台灣》配樂大師何國杰創作音樂，並以多層次雲紋展現立體極光效果，每週二至週日下午4時至夜間9時帶來璀璨聲光饗宴。

▲▼ 故宮南院暑期參觀熱絡 喜迎第五十萬觀眾 。（圖／故宮南院提供）

人氣國寶展今年規劃翠玉白菜、肉形石等明星展件搭配不同主題輪流展出，翠玉白菜展至8月6日，要看趕快！緊接著9月下旬「故宮亞洲藝術節–韓國月」及「朝鮮王朝與清宮藝術交會」特展將登場，邀民眾體驗韓流的文化魅力！

▲▼ 故宮南院暑期參觀熱絡 喜迎第五十萬觀眾 。（圖／故宮南院提供）

故宮院長蕭宗煌表示，面對疫情之下博物館觀眾流失的嚴峻考驗，除了以魅力典藏及多元展覽「把故宮帶回觀眾的心目中」之外，南院也肩負「把故宮藝術普及於中南部台灣」的文化平權使命，期許在深耕博物館專業的同時也能連結嘉義在地的人文生活地景，成為南台灣深度旅遊必訪之地。

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