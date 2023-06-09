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嘉義長榮文苑酒店鼓勵親子族群逛故宮　一兒童食宿免費招待

▲▼ 長榮文苑邀旅客今夏來嘉渡假嚐美食 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）

▲▼ 長榮文苑邀旅客逛南故宮，品嘗在地農產入菜做成的美食 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）

記者翁伊森／嘉義報導


暑假即將來臨，長榮文苑酒店（嘉義）提供多元的渡假套裝行程，供旅客挑選適合的渡假之旅；除了結合暑期故宮南院水舞音樂表演、享受獨有的知性南院漫遊之外，酒店也針對親子客群推出住房加贈嘉義知名景點門票專案，有棒棒鯨奇樂園、佐登妮絲城堡等，而嘉南平原盛產的夏季蔬果更是轉眼間變身為酒店美食。


▲▼ 長榮文苑邀旅客今夏來嘉渡假嚐美食 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供） 


嘉義長榮酒店緊鄰酒店步行僅約4分鐘的故宮南院，不僅可入內欣賞館藏歷史文物，園區廣大湖光綠林及戶外公共藝術隨處都是寶藏，無論晨曦、黃昏或夜晚時分都靜候旅客前往探訪；暑假期間南院特別安排湖面水舞燈光音樂表演秀，酒店推薦三條漫步遊園路線，讓旅客深刻體驗南院夜色之美。


園區中還收藏有來自海內外名家大師的作品，其中，日本藝術家草間彌生以花崗石、馬賽克設計打造的石雕作品「南瓜精靈」，將他自身著名的圓點標記融入南瓜藝術創作，讓這顆南瓜就像人類靈魂般具有性格，身處在藍天、空氣、土壤等自然環境中，自由自在地與旅客進行交流。

▲▼ 長榮文苑邀旅客今夏來嘉渡假嚐美食 。（圖／長榮文苑酒店（嘉義）提供）


酒店也提供搭贈景點門票的住房專案，有鄰近酒店適合兒童、青少年的室內棒棒鯨奇樂園、時下網美打卡拍照最愛的佐登妮絲城堡，旅客可以自由挑選喜愛的行程。

地處嘉義農業大縣的長榮文苑酒店於暑假期間推出「仲夏鮮果限定料理」美食，從嘉南平原產地蔬菜到番石榴、西瓜、鳳梨、火龍果…等，都透過主廚巧手變身為自助餐檯美食，如：燻鴨番石榴蜜桃沙拉、鳳梨檸檬葉襯薰衣草蜂蜜烤雞或番茄柳橙醬佐地中海烤魚……等，都是消暑降膩的季節美味；大廳酒廊也設計夏季沁涼「微醺調酒」系列，運用在地水果、高山茶葉與各式基酒調配出和風「梅子柚清」、南洋風「叢林鳥」；其中，與嘉義優鮮品牌合作、搭配烏魚子品嚐的「醉蘋果」，是調酒師以伯爵茶冷泡萃取融合蘊含木桶、煙燻與香料等風味的威士忌及檸檬汁調製成，整體口感討喜極富層次！各款調酒除了可以現場單點享用外，旅客預訂「微醺假期」住房專案一樣可以細品酒韻。(提醒您：酒後不開車 安全有保障)



6月30日前獨享官網、電話預訂並於暑期期間入住長榮文苑酒店「城市逃離計劃－南院漫步之旅」、「夏日大作戰-清涼遊樂園」、「一同來嘉當公主」、「板陶童樂趣」等住房專案，可享免費招待一位未滿12歲兒童入住（含自助式早餐、備品）並再加碼每房贈送迎賓飲料券2張。
想瞭解更多長榮文苑酒店（嘉義）暑期住房專案及餐飲活動訊息歡迎洽詢服務專線(05) 366-9988，或瀏覽酒店官網www.evergreen-hotels.com。

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