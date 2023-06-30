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故宮南院夏日親子藝術月　全天候親子共遊新場域

▲▼ 國立故宮博物院南部院區「2023夏日親子藝術月」暨園區水舞藝術展演 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 國立故宮博物院南部院區「2023夏日親子藝術月」暨園區水舞藝術展演7月1日登場 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國立故宮博物院南部院區「2023夏日親子藝術月」暨園區水舞藝術展演7月1日起同步登場！30日上午辦理夏日親子藝術月開幕式，故宮院長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣文化觀光局長呂佩鈴、嘉義市政府文化局副局長林金龍，邀請觀眾跟著故宮南院吉祥物哈奴曼一起成為「時空探險家」，探索館內精彩展覽及活動；此次戶外水舞藝術破傳統的點線組合，以多層次雲紋展現立體極光效果，為夜間園區帶來全新聲光饗宴！

▲▼ 國立故宮博物院南部院區「2023夏日親子藝術月」暨園區水舞藝術展演 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 國立故宮博物院南部院區「2023夏日親子藝術月」暨園區水舞藝術展演 活動啟動。（圖／記者翁伊森攝）

故宮南院以當期展覽為主軸來設計適合親子共遊博物館的活動，希望透過遊戲互動、五感體驗、跨域探索等多元方式，達成寓教於樂的目的。自2019年以來，每年皆吸引許多親子觀眾在暑假期間到訪南院，去（2022）年疫情影響下，親子月活動依然達到8萬人次的參與以及高達九成九的滿意度，已成功地建立活動品牌效益。

翁章梁表示，故宮南院不只是嘉義的故宮南院，也是中南部民眾的故宮南院，他感謝故宮持續辦理親子月活動，將新科技與舊文化結合，以文化感染力帶動中南部的經濟發展；他並分享夜間在南院園區運動時，總看到民眾自在地欣賞水舞並以手機拍攝分享的場景，對於今年的水舞突破以往的展演設計，相當期待。

▲▼ 國立故宮博物院南部院區「2023夏日親子藝術月」暨園區水舞藝術展演 。（圖／記者翁伊森攝）

▲國立故宮博物院蕭宗煌院長 。（圖／記者翁伊森攝）

蕭宗煌院長說，今年親子月除了實境解謎、數位互動裝置、親子藝術工作坊以及父親節主題活動之外，7月15日夜間邀請天馬戲創作劇團帶來《蟲蟲探險家》戶外兒童劇，另與嘉義民族管弦樂團合作「嘉義國樂節」系列演出。園區水舞藝術展演搭配館內正展出的台灣意象展，邀請電影《賽德克．巴萊》配樂大師何國杰創作專屬音樂，優雅燈光設計融合新世紀與民族風格的音樂節奏，展現璀璨煙花或原住民歡慶歌舞的場面，每週二至週日下午4時至夜間9時，每15分鐘1場於南院至善湖演出，保證有看頭！高6米的哈奴曼水上氣球裝置也將現身，陪伴大、小朋友共度暑假。

暑假來故宮南院不只好看好玩，還有限定的專屬優惠！一樓商店「茶茶小王子」7月1日至30日首次推出「一口入夏：宇治抹茶放題」活動，抹茶控可別錯過！此外，嘉義長榮文苑酒店也推出「南院漫步之旅」住房專案，贈送住房者故宮南院免費門票及故宮南院漫步地圖。今夏出遊首選故宮南院！活動詳細資訊請至故宮南院官網查詢及報名。

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