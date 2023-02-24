故宮南院保全騎車閃倒塌路樹「撞緣石亡」　妻兒女3人獲國賠396萬

▲ 嘉義故宮南院。（圖／記者翁伊森攝）

記者劉人豪／嘉義報導

故宮南院保全下班騎車回家時，為了閃避倒在路中的樹木，結果打滑失控撞上路邊緣石身亡，家屬提告請求國賠，嘉義地方法院判須賠償家屬396萬6190元。

一名故宮南院保全，2022年2月20日凌晨下班後，騎車回家行經嘉58-1線時，發現一棵路樹因風雨遭連根拔起橫倒於慢車道，他向右閃避路樹，沒想到因為天雨路滑失控，撞上路邊緣石身亡，家屬提告嘉義縣政府國賠，求償2名子女扶養費各21萬8138元、41萬7694元以及醫療喪葬費用33萬358元、精神慰撫金450萬元。

嘉義縣政府辯稱，保全是因酒後駕車，加上當時氣候不佳略有風雨，擦撞路邊緣石而亡，所以保全死亡與路樹傾倒無關。且該路段有定期巡查，無法預見路樹傾倒可能而即時防止，無管理上欠缺。

法院認為，相驗屍體後換算吐氣酒精濃度僅0.0965mg/l，與構成公共危險罪之每公升0.25毫克（0.25mg/l）相差甚遠，可能是送醫急救施以藥物或其他因素所造成，難認保全有酒後駕車；路樹當天在未有大雨強風之情況下，仍遭連根拔起，可見路樹根部未穩固定著於土地，管理企業未重新設置支架加固，導致機車失控擦撞路邊緣石而死亡。

法院審酌，保全的2名未成年子女以及妻子求償醫療費、喪葬費、扶養費部分合理，精神慰撫金部分3人各100萬，判決嘉義縣政府須賠保全家屬共396萬6190元。