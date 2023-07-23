侯友宜全代會致詞「隻字未提郭台銘」　他分析侯陣營背後盤算

▲侯友宜在全代會中正式通過總統提名。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨全代會23日登場，正式通過提名新北市長侯友宜參選2024總統，他在致詞時提及前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安及國民黨執政縣市首長，卻隻字未提曾在爭取徵召過程中有過競爭的鴻海創辦人郭台銘。對此，媒體人黃揚明就在臉書分析，這當然有選戰策略的考量，現在侯陣營的主流意見並非「求和」，而是「壯大」。

黃揚明指出，4年前，韓國瑜以總統候選人身份正式在全代會上致詞時，特地感謝初選時的競爭對手郭台銘；今天，侯友宜同樣成為國民黨總統候選人，在國民黨全代會上致詞的內容感謝了全國人民、全黨同志、朱主席，提及了韓國瑜、盧秀燕、張善政，蔣萬安及國民黨執政縣市首長，但曾在爭取徵召過程中有過競爭的郭台銘，卻隻字未提。

對此，黃揚明分析，這當然有選戰策略的考量，現在侯陣營的主流意見並非「求和」，而是「壯大」，認為只要郭台銘民調越來越低，就會被邊緣化、沒有威脅性，且違背自己5月17日公開承諾，未受徵召會支持侯友宜，自然在政壇無法立足，「這是侯陣營的決定。」

此外，黃揚明提到，而郭台銘今天上午9點30分準時發文，當然就是要在國民黨全代會的時機點公開喊話，引述孟子的那句「雖千萬人吾往矣」，看似已下定決心，但終究沒說出正式參選的關鍵字，「也許對郭董而言『得千萬人吾往矣』，更具意義。他認為，距離郭台銘攤底牌的期限，還有1個多月，這一個多月，侯友宜與郭台銘能把自己民調衝到什麼程度，將決定後續的整個在野局勢。

黃揚明表示，而民眾黨總統參選人柯文哲則將成為這一段期間侯、郭陣營設定的最佳對手，無論是合作或競爭，都一定「無柯不歡」。