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全代會侯韓合體相擁　媒體人讚：韓國瑜成全大我，侯友宜放下小我

記者江采蓁／綜合報導

國民黨全代會23日登場，總統參選人侯友宜特別提前15分鐘在外迎接前高雄市長韓國瑜，也當面向他表示致歉，兩人終於合體，引起外界熱議。對此，媒體人張禹宣就在臉書大讚「韓國瑜成全大我，侯友宜放下小我」，他指出，韓國瑜先前的保留，在於顧慮自身支持者的情感，以及藍營所深陷的集體焦慮，但在關鍵時刻產生轉念，成全大我。

▲▼ 國民黨全代會 韓國瑜到場 。（圖／記者陳煥丞攝）

▲韓國瑜與侯友宜合體。（圖／記者陳煥丞攝）

侯友宜的部分，張禹宣表示，在723這天雖然稱不上快，但終於突破了自己的極限，聽進了各方的諫言。他指出，「重點不在見了誰而是如何見」，侯友宜的起手式提早到場在門口，將姿態放到最低，不只是韓國瑜，就連每個黨代表都好好地迎接，時間安排上陪同前總統馬英九入場，除了最後抵達的台中市長盧秀燕（先前已在台中造勢場同台），坦白說沒什麼好挑剔。

張禹宣強調，除了誠懇謙卑的姿態與韓國瑜和解，最重要的是讓黨內上上下下看到自己的轉變，頂著烈陽在門口從市長到立委、黨代表，侯友宜迎接的每個人，握到的每一雙手，都會讓對方產生心境上的質變，「不再是等著抬轎，而是腳踏實地。」

韓國瑜的部分，張禹宣形容，如同一面鏡子。他提到，應對著侯友宜的姿態全面放軟，展現的態樣也與黃復興一會，截然不同，除了肢體語言上的親近，又摟又抱交頭接耳，最後的第三個願望即便講了兩次，最後依然將「侯友宜領導、下架民進黨」給說出。

張禹宣認為，韓國瑜先前的保留，在於顧慮自身支持者的情感，以及藍營所深陷的集體焦慮，但當局勢不斷的變化，伴隨著鴻海創辦人郭台銘的呼之欲出，韓國瑜不可能與之淪為同類，再增添一筆裂痕；當民眾黨總統參選人柯文哲深陷民進黨的圍剿之際，非綠陣線的領頭再度真空，因而產生了轉念。他強調，拍板出席全代會的同時，韓國瑜就已經決斷；而侯友宜的轉變與放下小我，進階催出最後一段的宣言。

張禹宣表示，從枝微末節與神情，韓國瑜已經放下其他種可能，至少在下一次大變局之前，會站在侯友宜身邊，他認為，用「恩怨記恨」去看反倒小瞧了韓國瑜，從頭到尾都是如何「成全大我」的盤算。

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