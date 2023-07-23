鐵骨對戰鋁棒狂勝！網讚小籠湯包老闆：好酷　警揭幕後原因

▲東港華僑市小籠湯包攤車前打架事件 。（圖／翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港華僑市場小籠湯包攤車前，22日晚發生打架情事，有網友目擊拍下影片po網，影片中可見1人持鋁棒、另1人以手阻擋，網友還下標「這位老闆讓我見識到銅皮鐵骨」，東港警方獲報處理，將兩人帶回調查，發現許姓男子因前妻在小籠湯攤車工作，欲找前妻探望小孩，攤車何姓老闆勸對方未果，引發不滿，兩人衝突，互控傷害罪嫌，訊後依法函送偵辦。

這起打架事件被po網，引來許多網友討論；「為買不到小籠湯包因而憤怒嗎？」；「老闆好酷 我要簽名」；「一定是小籠包裡面沒有黑鮪魚」、「花生什麼事了？」等。

東港警分局東濱派出所於7月20日22時52分許接獲民眾報案稱東港鎮華僑市場前小籠湯包攤車有民眾糾紛，經員警到場發現1名男子許男遭另1名男子何男壓制在地上，遂將何、許二男帶返所調查偵辦。

經了解得知，於上述發生時、地，46歲許姓男子（住台南市）因家庭因素，前往其前妻工作地與老闆何男（38歲、新園鄉）發生口角，致生不滿遂手持鋁棒多次毆打何男，之後遭何男壓制在地上；事發後，因雙方驗傷完後均檢具診斷證明書互相提出告訴，全案依傷害罪嫌函請屏東地檢署偵辦。

東港警分局呼籲，如與他人有任何糾紛，應循正當管道申請調解，對轄區治安及暴力將積極查處，絕不容許有私刑之情形發生，針對暴力事件必嚴加查辦。