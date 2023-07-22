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社會 社會焦點 保障人權

前縣長帳號也遭盜！屏東警主動偵辦　潘孟安：檢舉就對了

▲屏東縣政府警察局刑警大隊副大隊長葉士傑說明狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局刑警大隊副大隊長葉士傑說明狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近日出現假冒屏東縣前縣長潘孟安名字及照片遭冒用，假借名義吸引被害人投資股票、虛擬通貨、期貨、不動產等名義，吸引民眾加入LINE投資群組之假投資詐騙，屏東縣警方獲報已主動介入積極偵辦，呼籲民眾切勿輕信。

而潘孟安稍早在臉書發文指出，Line照片中的人是他沒錯，但，這不是正港的孟安，而是帳號被冒用的假面潘孟安，他也請大家用力放送，如果有「怪怪的」孟安，檢舉就對了！

▲屏東縣政府警察局刑警大隊副大隊長葉士傑說明狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝）

近期已出現多起盜用名人或投資專家名義，邀請民眾加入不明社群、群組投資股票、虛擬貨幣、外匯或不動產等假投資詐騙被害案件，切勿隨意相信，歡迎民眾隨時撥打165或110向警方求證及報案，將會有專人協助。

而被盜用者也可透過Line官方管道檢舉，民眾勿隨意相信或加入不明之Line社群、群組或臉書社團，以免受騙上當。

警政署已在165全民反詐騙官網（https://165.npa.gov.tw/ ）增設檢舉詐騙廣告平臺，提供民眾檢舉於Facebook、Google及YouTube所看到的詐騙廣告，歡迎民眾協助通報下架不法廣告，共同營造安居社會。

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