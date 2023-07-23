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圓領T恤標籤旁有小鉤環　他求問「有什麼作用？」內行曝用途

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲原PO詢問網友。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

穿衣服的時候有發現嗎？一名網友表示，T恤的領子上有一個小鉤環，好奇有什麼作用，想了很久都想不到，於是想問問大家，貼文一出，掀起網友討論，不少人指出是「掛吊牌」用的，也有人猜測是吊掛衣服用的，避免在晾衣服的過程中被風吹走；還有人指出，是讓視障人士分辨衣服正反面用的。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，拿起一件圓領T恤，在領子的後方有一個小鉤環，「想了很久，衣服裡面的這個小圈圈到底是幹嘛用的？忘記當初是不是掛吊牌的了」。

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貼文一出，引起大批網友熱議，有人認為是掛吊牌用的，也有人猜測是用來掛衣服，「是吊牌用的，我自己買的衣服也有那個」、「有沒有一種可能是讓你把衣架穿過去的」、「晾衣服時，讓衣架穿過，遇到風時，衣服才不會脱離衣架掉落」、「沒衣架時用掛的，或穿過還要二次穿，讓你掛在掛勾上的，我猜」。

其中一名網友留言，「供視障人士分辨衣服正反面的」，獲得百名網友點讚，不少人驚呼居然有這種作用。

也有不少人搞笑留言，「怕鑰匙掉了給妳吊鑰匙的」、「是掛餅用的，出門在外總會有餓的時候，方便吃」、「沒記錯的話，是給你金鏈子穿過怕被搶用的」、「防走失的，可掛防走失繩」、「給手機吊繩穿過去的」。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲扯掉男生襯衫上的鉤環，有表白的意思。（示意圖／ETtoday資料照）

事實上，襯衫背後也有一個鉤環，起初是為了方便船員「掛衣服」，船員們換衣服時，會將衣服掛在牆上的掛勾，船上不太有衣櫃，襯衫領又不容易掛上勾子，有了小圈，便能輕鬆將衣服順順地掛好。除此之外，小圈圈還有「表白」的含意，類似日本男生在畢業典禮時，把襯衫的第二顆扣子留給心儀的女生，當女生喜歡某個男孩時，會把男生襯衫上的小環給扯斷，向對方示愛。

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