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情侶吵架「24歲妹身上染血」！見警急喊：沒事　男友揹3條通緝G了

▲林姓女子開門後神色緊張雖然連喊「沒事，沒事」但衣服及門板染有血跡。（圖／桃園警分局提供）

▲林姓女子開門後神色緊張雖然連喊「沒事，沒事」但衣服及門板染有血跡。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

24歲張姓男子15日晚間與同居林姓女友口角爭吵，因摔破東西發生聲響引來民眾報案，警方據報趕往處理，但開門林女表示已處理好了連喊「沒事，沒事」不須員警協助，但眼尖員警發現門上和她衣服都有血跡，唯恐發生不測，堅持要見到其張姓男友來確認是否安全，經查證張男身份時赫然發現他身背3條通緝，依法解送歸案。

▲▼警方從房內發現張姓男子，盤查身份竟身背3條通緝。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方從房內發現張姓男子，盤查身份竟身背3條通緝。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方從房內發現張姓男子，盤查身份竟身背3條通緝。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所昨晚18時許接獲桃園區中山路某社區居民報案，表示某出租套房內傳來男女爭吵及砸東西的聲音，請警方派員瞭解處理。員警簡成驊及鐘嘉呈趕到現場，會同房東前往察看。

一名林姓女子匆忙跑到客廳(套房住戶共用)門口攔住員警，表示剛才與男友因生活細故發生爭吵，兩人講好已經沒事了不須員警協助，員警見她神色慌張且衣服及門板上染有血跡，擔心發生意外事故堅持要見到其男友，確認其安全，林女見推搪不過，進房後突然要關門，員警立即攔阻，並發現其男友(張姓男子、因涉及詐欺案件遭基隆地檢、新北地檢及屏東地檢共發布3條通緝)身上有血跡。

張男表示，兩人因口角衝突，他氣憤之餘摔破醬油瓶不慎割傷腳，受傷很輕微已經沒事了，員警欲釐清身分時，他表示只是小事登記女友資料即可，其態度有異讓員警提升警覺，再度請其自報身分證號，他卻表示沒背證號要看手機才知道，結果經查詢其所報證號之人跟他長得完全不一樣，隱瞞手法被員警識破最後確認通緝身分，全案依法解送歸案。

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