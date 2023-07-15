女客試穿牛仔褲「炸出兩坨肉」！老闆娘噴笑：妳別買，我憋不住了

▲女客試穿牛仔褲，結果腰間炸出2坨肉。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

流行服飾每年都在出現變化，不少人會不斷添購衣物，以跟上潮流。不過，河南一名女子日前到某服飾店買褲子，期間試穿了一件牛仔褲，成果讓老闆娘忍不住笑出來，更是崩潰狂勸「妳別買了，我憋不住了」，影片曝光後，瞬間讓網友笑翻。

從店家拍攝的影片可以看見，女顧客試穿了一件腰部左右兩側開孔的牛仔褲，雖然腿部看起來還算合身，不過腰部的開孔處卻炸出了2坨肉，看起來有如災難現場。

不過，老闆娘基於做生意的立場，仍舊不斷誇獎「這個衣裳好看的很」、「今年流行這樣穿，這顯瘦」等話語，而這時顧客自己笑了出來，對著鏡子照了照自己的腰間肉，開口調侃「我自己都想捏捏」。

▲老闆娘最後真的忍不住，當場笑了出來，還勸女客別買了。（圖／翻攝微博）



而這時老闆娘還在一旁幫腔，不斷誇讚「好看得很」，試圖勸說女客購買，沒想到因為看到女客在玩開孔處溢出的肉，瞬間笑了出來，「妳別買了，我憋不住了」，雖然沒有賣出褲子，2人卻笑成一團，似乎相當開心。

畫面被上傳到網路，立即引發許多討論，不少大陸網友出言調侃，「這褲子穿著騎電動車，後邊坐的人能有個把手」、「誇了半天來了句：你別買了，我憋不住了！哈哈哈哈」、「店家：我為什麼下地獄？閻王：請看VCR」、「好像電鍋的把手」、「老闆娘也是誠實人，不忍心睜眼說瞎話。」