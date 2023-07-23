杜蘇芮明加速轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

▲中央氣象局觀測，杜蘇芮颱風今晨2時中心在鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，持續發展中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，輕度颱風杜蘇芮預計周一清晨增強為中度颱風，且會轉向加速，若依照目前預報路徑，可能在周二發布「海陸警報」，周三、周四影響最明顯，也可能放颱風假。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（23日）東南部、恆春半島不定時有些降雨，一早台南以北也有零星降雨，降雨仍以午後雷陣雨為主，其中各地山區和西半部雨勢明顯；周一東半部、恆春半島有些降雨機率，但午後雷陣雨範圍沒那麼廣、那麼強。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕說，周二起杜蘇芮颱風外圍環流影響，東半部和恆春半島開始有雨；周三、周四預計是颱風影響最明顯、最靠近時間，各地都容易下雨，但雨勢哪裡較明顯，得依照颱風路徑調整；周五颱風慢慢遠離，但仍要容易外圍環流，各地還有些降雨機率；周六偏南風、西南風，以南部降雨為主，其他地區有午後雷陣雨。

劉沛滕表示，目前颱風位於菲律賓東方海面，今晨2時中心在鵝鑾鼻東南方1270公里海面上，向西緩慢移動，預計周一清晨增強中颱，此時也會開始轉向，稍稍轉西北加速，會影響接近台灣時是靠南邊或北邊一些，周一轉向時間還有不確定性。

劉沛滕指出，颱風接近台灣時還會增強，可能來到中颱上限，發布颱風警報機率偏高，也不排除登陸台灣；若依照目前預報路徑，可能在周二清晨至上午發布海上警報、傍晚發布陸上警報，但還有變動空間，也可能放颱風假，得持續觀察。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

