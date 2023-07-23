快訊／杜蘇芮路徑調整偏南！彭啟明深夜提醒：留意下周二、三警報

▲氣象局目前預測杜蘇芮周三路徑。（圖／氣象局）



記者董美琪／綜合報導

輕度颱風杜蘇芮預報路徑再度調整！氣象達人彭啟明深夜提醒民眾要留意下周二、三發布的警報，路徑不同對於雨量估計就會有所不同，做好防颱的準備。

彭啟明23日凌晨0時表示，「杜蘇芮」預報路徑再調整，和上一報相比偏南，可留意下周二（25日）、下周三（26日）陸續發布的警報，「路徑不同對於雨量估計就會有所不同，持續關注，預做防颱的準備是最重要的，沒有準備都只是空談。」

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根據氣象局22日晚上8點資訊，今年第5號颱風「杜蘇芮」中心距離鵝鑾鼻東南方約1360公里，預計未來將逐漸由偏西轉西北西前進，並且其強度有逐漸增強的趨勢。氣象局表示，預估最快發布海警時間點為25日上午，同日下午有可能發布陸警，然而，颱風的路徑仍存在不確定性，對台灣的影響程度將取決於下周一（24日）北轉的角度。

氣象局預測，下周二（25日）颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，且雨勢逐漸增大，其他地區也有局部短暫陣雨。下周三、下周四（26日、27日）預測颱風最接近台灣，受颱風及其外圍環流影響，北部、東北部及東部有陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。