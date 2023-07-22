赴日「爆買情趣用品」裝滿行李箱　海關求開箱 ！妹子：社死在機場

▲原PO在日本買了許多戰利品。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

暑假期間，許多人早已安排好出國旅遊的行程，一名女網友表示，自己本身慾望比較大，在日本買了很多情趣用品，想要帶回台灣好好享受，結果在過海關時，被海關人員攔下，要求打開行李箱檢查，情趣用品全被看光光，讓她尷尬地想找洞鑽，貼文掀起網友熱議。

一名女網友在Dcard上發文，「我社死在機場」，是個性慾很高的人，趁著在日本旅遊時，買了很多「戰利品」要帶回台灣，沒想到過海關時被工作人員攔下，對方要求打開行李箱，「打開行李箱的時候緊張要死，然後情趣用品們瞬間攤開在海關面前」。

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貼文一出，網友笑翻，「我以為是情趣用品而已，結果是用品『們』」、「如果情趣用品正在震動更尷尬」、「我帶寫真集跟謎片光碟都不尷尬了」、「買情趣用品是個人自由，心態正確就不怕」。也有網友表示，海關早就看習慣了，「這哪會社死，海關每天看奇奇怪怪的東西不計其數，你這根本小兒科」、「不會，我航警的朋友們看習慣了，只會在你離開之後說：欸靠剛剛那個妹子帶情趣用品欸」。

另外，也有網友分享被海關攔下的經驗，「我上禮拜去日本帶保險套，日本海關開行李箱直接拿出來，問我那個是什麼東西」、「我曾經帶了雄獅12色顏料被海關認為疑似炸彈，叫我到小房間打開結果是他們超尷尬」、「我之前從日本回國時，親戚大媽默默的包了幾球洗衣粉放在我行李中，還很專業的包成透明橢圓型，害我差點回不來喔」。