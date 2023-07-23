冷淡男友見她「手機一幕」突然想結婚　Dcard網友喊：目的性太強

▲女網友出示手機的股票APP畫面，讓冷淡的男友突然想結婚。（圖／記者周亭瑋攝）

記者林彥臣／綜合報導

有一位女網友近日在Dcard發文表示，和朋友聚餐聊到有關股票的話題，席間意外透露自己投資股票賺了300萬，沒想到已經交往3年感情有點轉淡的男友，不但態度大轉變，還突然提議想要結婚。貼文一PO出，引來網友熱烈討論，甚至還有人分析認為，男友的目的性太強。

原PO發文表示，日前和一群朋友去居酒屋吃飯喝酒，席間聊到股票的話題，她因為酒量不好當天「有點ㄎㄧㄤ」，就拿出手機打開APP大喊自己賺了300萬。

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原PO接著說，從那天之後，男友突然對她態度大轉變，回訊息變超快，有問題也很快幫她解決，讓原本交往3年已經轉淡的感情，像是變回熱戀期。

原PO表示，她無法確定男友轉變的原因是什麼，但男友總會有意無意提起，「你很會投資欸」、「之前怎麼都不說」、「你真的有那麼多錢喔」，讓她聽了覺得有點可怕。

原PO感慨，雖然男友變得很殷勤呵護，甚至提到要結婚的打算，但不知為什麼就有種很煩躁的感覺，覺得好像很刻意，到底該怎麼辦？

網友對此表示，「好可怕，塊陶（快逃）啊！」、「太過分了，請趕快跟他分手」、「目的性太強的我不行，這種太刻意會想逃啊～」、「好噁心的反差行為，別忘了五億高中男的2hr婚姻心懷鬼胎」、「感覺你男友有鬼耶，光是態度轉變的部分就夠明顯了，覺得是想要結婚後直接變伸手黨爽花錢」。

也有網友建議表示，「我覺得你可以說，這是你家人的錢，之後不會是你的，再看他反應」、「這是婚前財產，他分不了，但結婚之後股票有賺就是婚後財產了，用夫妻分別財產制來試探他」。