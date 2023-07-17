史上最強降雨襲浙江嘉善！全城淪「大型泡水場」　居民家變泳池

▲多處道路積水淹沒車頂。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸氣象部門預測，颱風「泰利」將於今（17日）天夜間在廣東台山到海南文昌一帶沿海登陸。16日20時21分，浙江嘉善縣遇史上最大暴雨，1小時「瘋狂倒水」141毫米以上，電梯成「水簾洞」，樓梯成「瀑布」。甚至還有居民家進水嚴重，成大型泳池。

綜合陸媒報導，受到颱風泰利和副熱帶高壓共同影響，16日晚，浙江嘉善部分地區出現大暴雨，當地發布暴雨紅色預警，該次降水打破了嘉善歷史上有紀錄以來的60分鐘降雨強度紀錄。

微博科普帳號「中國氣象愛好者」也是連更數條PO文稱，「嘉善暴雨是因為被一個暴雨雲團擊中，而且這場突如其來的局部暴雨和千里之外的泰利颱風關係密切，是颱風外圍遠距離暴雨的典型案例。」

社交平台上多名嘉善網友發布照片影片稱，馬路出現積水，車庫也被淹了……。當地居民拍下暴雨現場畫面，多處道路積水淹沒車頂，行人被困路中。

據當地居民拍攝畫面顯示，市區道路積水嚴重沒過行人腰部，有車輛被淹至車頂停在路中。還有居民家中進水嚴重如泳池，大樓內電梯變「水簾洞」、樓梯成「瀑布」。

也有網友反映，高鐵因暴雨在嘉興臨時停車，不知要幾點才能恢復。還有人稱，高鐵因暴雨在嘉興臨時停車，不知要幾點才能恢復。

據《海客新聞》報導，16日21時，浙江嘉善縣短時降雨量大陸第一；22時，嘉善氣象台表示，當地5個鎮累計雨量超過100毫米，羅星街道降雨甚至超過250毫米。當地自22時起至防汛應急響應結束，嘉善縣所有地面停車場、路面停車位免費向市民開放。

7月16日20時21分，浙江嘉善縣氣象台發布暴雨紅色預警信號，23時將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。

17日凌晨，浙江嘉善縣雨勢減弱，今日2時，嘉善站水位為3.56米，預測水位將進一步下降。當地防指決定於今日2時將防汛Ⅱ級應急響應調整為Ⅲ級。早8時許，嘉善縣南橋新村主幹道上仍有大概12公分深的積水，相關部門正在協助進行排澇。