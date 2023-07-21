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台南狂掃十大永續行動獎勇冠六都　登國際舞台展實力

▲2023亞太暨台灣永續行動獎評選出爐，台南市政府狂掃10座大獎，總獎數較去年多7項，排名六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023亞太暨台灣永續行動獎評選出爐，台南市政府狂掃10座大獎，總獎數較去年多7項，排名六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023亞太暨台灣永續行動獎評選出爐，台南市政府狂掃10座大獎，包含亞太宜居永續城市獎Excellence City、亞太永續行動獎銅獎，還有台灣永續行動獎3金、2銀、3銅，總獎數較去年多7項，排名六都第一。

台南市政府團隊隆重出席台灣永續能源研究基金會的頒獎典禮，於國內外120家廠商、各級政府單位、大學及研究機構和NGO組織共萬人面前，呈現台南的永續力。無任所大使同時是主辦單位董事長的簡又新，亦親自頒予獎勵並高度肯定台南市政府的傑出表現。

台南市長黃偉哲表示，台南是世界的一份子，我們有供應世界最先進的高科技產業，也是台灣最早向世界開放的城市，當然更有責任要落實聯合國永續發展指標（SDGs），響應國際淨零排放行動（Net Zero）。在將迎來台南四百之際，市府持續兌現「永續台南．宜居首府」施政願景，實績得到主辦單位和專家們的評審肯定相當不容易。

▲2023亞太暨台灣永續行動獎評選出爐，台南市政府狂掃10座大獎，總獎數較去年多7項，排名六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲認為，能夠獲獎的主因，是市府團隊和民間公私協力齊心合作的成果，尤其是從無到有將政策概念轉化成行動最為艱辛。所幸，有185萬市民的支持，願意各自用自己的方式落實淨零永續，讓台南逐漸走出屬於自己的永續之路，一起替下一代建構更好的城市未來。因此，台南獲得10項大獎的榮耀，歸屬於全體市民朋友的功勞。

台南市政府指出，本屆台南奪下的最大獎項為「亞太宜居永續城市獎Excellence City」。在黃偉哲市長主持下，都發局綜整市府施政重點，闡述台南在產業、文化、交通、環境等各面向發展，如何緊扣聯合國17項SDGs目標，開展永續行動。具體內容包含推動「陽光電城計畫」，讓台南擁有全國最高3.9GW的光電備案容量，還有每天供應5萬噸再生水，啟動57處危老更新及規劃社會住宅8138戶，開拓31條小黃公車、建構四橫三縱高架路網等。

台南市政府補充，環保局提出的廢棄物資源再利用政策，亦奪得「亞太永續行動獎銅獎」佳績，透過焚化爐改造減少耗水76％、增加發電26％，且持續推廣焚化底渣100％再利用。整體而言，本屆台南參獎成績相當不錯，包含環保、消防、交通、水利、教育、地政、都發、工務、衛生方面均有亮眼表現，也鼓舞不少同仁士氣，期待明年繼續再接再厲，為淨零永續奮鬥。

除此之外，21日台南市副市長趙卿惠也代表黃偉哲出席「城市高峰會」，南市府也於「2023亞太永續行動博覽會 」設攤展出，介紹各獲獎內容，也特地安排體育局到場共襄盛舉，替今年10月在台南舉辦的「全國運動會」宣傳暖身。展覽日期為7/21 (五) - 7/23 (日) ，地點位在台北世貿一館內B3攤位。歡迎有興趣的朋友蒞臨參觀，作伙認識台南的永續行動。

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