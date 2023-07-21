冷氣砸死女大生！承包商遭網友灌爆「急關臉書」　Google顯示停業

▲政大21歲黃姓女大生遭冷氣砸死，承包商臉書遭憤怒網友刷爆。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

政大21歲黃姓女大生20日遭墜落的冷氣砸死，新北市勞檢處調查後，除了對施工的李姓工人開罰30萬元，也對承包商開出6萬元罰鍰。承包公司的臉書事後遭憤怒網友灌爆、Google評論也出現大量一星負評，該公司目前已緊急將臉書關閉，同時把Google地圖的營業時間改為暫停營業。

新北市勞檢處調查後表示，金耀冷凍空調有限公司作為承包商，接受吳姓房東的委託安裝冷氣，卻因缺乏人手等因素將工作交由李姓工人承攬，不料李姓工人在安裝冷氣時，過程未能符合安全作業規定，依職安法處30萬元罰鍰，而金耀公司未履行危害風險告知責任，依職安法處6萬元罰鍰。

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▲承包商已緊急關閉臉書。（圖／翻攝自臉書）

金耀公司被開罰的消息曝光後，許多網友紛紛湧入該公司的臉書、Google評論留下負評，有人說「雖然不是您去施工，但是施工的是您的員工，如果老闆您還有良心，請挺出您的胸膛，一肩扛起責任」、「派一個不熟的人來裝冷氣，太離譜了」、「砸死人別想脫產不賠！」

對此，金耀公司21日晚間已緊急將臉書關閉，同時把Google地圖的營業時間改為暫停營業。