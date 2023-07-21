　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣砸死女大生！承包商遭網友灌爆「急關臉書」　Google顯示停業

▲21歲女子等公車，遭17樓掉落的冷氣機砸中命危。（圖／記者陳以昇攝）

▲政大21歲黃姓女大生遭冷氣砸死，承包商臉書遭憤怒網友刷爆。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

政大21歲黃姓女大生20日遭墜落的冷氣砸死，新北市勞檢處調查後，除了對施工的李姓工人開罰30萬元，也對承包商開出6萬元罰鍰。承包公司的臉書事後遭憤怒網友灌爆、Google評論也出現大量一星負評，該公司目前已緊急將臉書關閉，同時把Google地圖的營業時間改為暫停營業。

新北市勞檢處調查後表示，金耀冷凍空調有限公司作為承包商，接受吳姓房東的委託安裝冷氣，卻因缺乏人手等因素將工作交由李姓工人承攬，不料李姓工人在安裝冷氣時，過程未能符合安全作業規定，依職安法處30萬元罰鍰，而金耀公司未履行危害風險告知責任，依職安法處6萬元罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲冷氣砸死政大女學生 承攬公司曝光被肉搜灌爆 急關臉書。（圖／翻攝自臉書）

▲承包商已緊急關閉臉書。（圖／翻攝自臉書）

金耀公司被開罰的消息曝光後，許多網友紛紛湧入該公司的臉書、Google評論留下負評，有人說「雖然不是您去施工，但是施工的是您的員工，如果老闆您還有良心，請挺出您的胸膛，一肩扛起責任」、「派一個不熟的人來裝冷氣，太離譜了」、「砸死人別想脫產不賠！」

對此，金耀公司21日晚間已緊急將臉書關閉，同時把Google地圖的營業時間改為暫停營業。

ET快訊
健美網紅深蹲　被210Kg槓鈴「壓斷頸」身亡
Melody離婚爆奪上億房產風波　沈玉琳曝近況
冷氣砸死女大生！承包商遭網友灌爆「急關臉書」
《大學生》女星搭小黃　問「一句話」司機暴怒轉身搥打
台北店家「休息公告」書法字美爆！1.7萬人瘋搶朝聖
快訊／南韓「毒氣包裹」來自中國

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷氣砸死女大生！承包商遭網友灌爆「急關臉書」　Google顯示停業

北市店家「休息公告」書法字美爆！1.7萬人瘋朝聖　老闆本業曝光

快訊／杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」　氣象粉專：中颱前段班

照顧者別苦吞！衛福部、家總推長照5守則　找到替手還有訴苦專線

快訊／10縣市晚間豪大雨特報！警戒區域一次看

快訊／9縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區域曝

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

陳紫渝父親發聲了！心疼女兒「戀情被公開」還挨罵：心情很沉重

12星座「找到轉化生機」！ 一周運勢曝光　金牛有粉紅約會

「桃竹竹苗生活圈通勤月票」過了！　新竹市府力拼10月上路

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

龔俊自豪「追星成功周杰倫、李榮浩」　劉宇寧神反擊⋯迪麗熱巴笑出框XD

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

冷氣砸死女大生！承包商遭網友灌爆「急關臉書」　Google顯示停業

北市店家「休息公告」書法字美爆！1.7萬人瘋朝聖　老闆本業曝光

快訊／杜蘇芮最新預測路徑「全台都有份」　氣象粉專：中颱前段班

照顧者別苦吞！衛福部、家總推長照5守則　找到替手還有訴苦專線

快訊／10縣市晚間豪大雨特報！警戒區域一次看

快訊／9縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區域曝

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

陳紫渝父親發聲了！心疼女兒「戀情被公開」還挨罵：心情很沉重

12星座「找到轉化生機」！ 一周運勢曝光　金牛有粉紅約會

「桃竹竹苗生活圈通勤月票」過了！　新竹市府力拼10月上路

詹皇能打到50歲？　前隊友稱他比Kobe更難守：更壯更有力

布里悍飆9K創新高　相隔89天勝投直呼：回到2021年的我

遭司機罵「不知好歹」激動傳道20分鐘　黃雨欣帶孩子搭車留陰影

「找空擋去打」　郭永維再見安：不要被三振就好

葉子霆關鍵失誤讓肯特激動怒了？　丘總：討論比較激烈一點

2014年「馬航MH17空難」頭號嫌犯在俄國被捕　一顆飛彈殺死298人

《音樂主理人》潘俊佳被梓梓爆：只有他有我們聯絡方式　急還原真相

邱智呈接界外飛球奉送追平分　曾總：這就是經驗

Melody離婚爆奪上億房產風波　沈玉琳曝錄影狀況「我看她心情很好」

YAMAHA「YZF-R9紅牌仿賽跑車」有望？XSR900改裝原型車首度登場

生活熱門新聞

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

陳紫渝戀情被公開還挨罵！父親心疼發聲了

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

大暑巧遇虎爺生日！「4生肖」迎來大運

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

杜蘇芮挑戰今年「首發陸警」！周日北轉成關鍵　風雨最劇時間曝

日本鄉民「酸爆台旅」！一窩蜂負評超震驚

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

杜蘇芮路徑讓專家驚喊「有點嚇到」！不排除陸警機率　周日轉中颱

今年首個登陸颱風來了？ 專家曝預測路徑：會嚇到大家

更多熱門

相關新聞

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

政大21歲黃姓女學生20日在新北板橋新埔公車站等公車時，遭自17樓墜落的33公斤直立式冷氣機砸中頭部而離世。黃女家屬21日晚間到事發地點招魂，全程僅遵照法師指示，一家人臉色沉重不發一語，畫面相當哀戚。

即／冷氣砸死人！　勞檢處開罰「工人30萬、承攬商6萬」

即／冷氣砸死人！　勞檢處開罰「工人30萬、承攬商6萬」

冷氣砸死政大女！　張善政：桃園勞動處訂「冷氣作業指引」防意外

冷氣砸死政大女！　張善政：桃園勞動處訂「冷氣作業指引」防意外

女大生遭冷氣奪命　柱子貼悼念小卡感人內容曝

女大生遭冷氣奪命　柱子貼悼念小卡感人內容曝

律師吐槽台灣工安觀念「幼幼班階段」爆共鳴

律師吐槽台灣工安觀念「幼幼班階段」爆共鳴

關鍵字：

冷氣女大生政治大學冷氣承包商

讀者迴響

熱門新聞

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

快訊／3、4月「千萬發票」4張沒人領！　一張花100元加油就中獎

TOYOTA「新7人座休旅」現身

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

即／丁特告贏遊戲橘子判賠784萬

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

張棋惠訪到一半「他突闖進記者會」嚇到起身

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面