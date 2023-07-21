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拜《與惡》名師學台步「眼神互動」　檢因應國民法官參審也戲劇風

▲▼新北地院審理季宛櫻殺夫案，新北檢公訴檢察官團隊，左起檢察官鄭皓文、劉家瑜、主任檢察官王如諭、檢察官郭智安、張勝傑。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地院審理季姓婦人殺夫案，新北檢公訴檢察官團隊，左起檢察官鄭皓文、劉家瑜、主任檢察官王如玉、檢察官郭智安、張勝傑。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地院審理季姓婦人涉殺夫案，今（21日）做出全國首件國民法官參審宣判，依殺人罪判處季婦7年2月徒刑，低於檢方求處的8年到12年徒刑區間，新北地檢署本案公訴團隊主任檢察官王如玉強調，檢察官的字典裡面「沒有勝負、沒有輸贏，我們追求的是公平正義」，本案是家庭悲劇，以檢察官的立場來說，「我們希望這樣的案件不要再發生！」

新北檢公訴組共有6位檢察官專門對應國民法官參審案件，本案派出其中4人分工合作，包括司法官班第53期的女檢察官鄭皓文、55期檢察官鄭智安、58期女檢察官劉家瑜，以及律師轉任第2期、比照司法官班59期的檢察官張勝傑，4人先前都有指揮辦案經驗，主任檢察官王如玉在審理過程從旁協助。

公訴團隊認同季婦符合自首減刑條件，反對季婦取得「情堪憫恕」再減刑1次的機會，理由是季婦雖遭受丈夫家暴，仍有其他求助管道、本案殺人不具備合理性。公訴團隊卯足全力製作精美的簡報投影資料應戰，連論告時的法庭走位、眼神和語調，都下了一番功夫，並具體建請合議庭在「8年到12年」徒刑之間，採取「中間偏輕」的標準對季婦量刑。

季婦今被判刑7年2月、合議庭並認為檢方求刑過重。公訴團隊受訪時，王如玉不認為判決結果代表「首勝」或「差強人意」，她強調檢察官的字典裡面「沒有勝負、沒有輸贏，我們追求的是公平正義」，本案是家庭悲劇，以檢察官的立場來說，「我們希望這樣的案件不要再發生！」

不過公訴團隊表示的確請曾演出《我們與惡的距離》、《國際橋牌社》等戲劇的老師葉子彥，傳授眼神互動與走台步等肢體表達訣竅。郭智安說，這項公費課程幫助最多的就是「膽量」，公訴檢察官過往可能都不習慣站在法庭中央論告，透過訓練讓他們可以「大聲、有條理」的陳述，注意每位聽眾是否聽到想要的資訊，是很棒的收穫。

此外，如何製作精美的簡報投影資料，也來自地檢署提供課程一步一步指導，使得檢方公訴團隊往往擁有比辯護律師更多的資源，去因應國民法官參審新制的需求。

不過王如玉表示，本案檢辯保持良性互動。張勝傑肯定季婦辯護律師葛彥麟表現很專業，對於季婦權益的伸張、審理程序順利進行，「葛律師有相當大助益，是一位蠻不錯的辯護人」。

郭智安指出，在國民法官參審案件中，審檢辯3方都有促進審理進行的義務，檢辯不是對立，而是共同協力，目的是讓國民法官發現真相，本案國民法官都很踴躍發言，而且都能提出許多職業法官沒有注意到的觀點，讓審理面向更多元。

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