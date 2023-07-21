受暴婦殺夫未獲「情堪憫恕」減刑　辯護律師仍致謝回應：感到溫馨

▲季婦的辯護律師葛彥麟（右4）與季婦的二姊（右6）聆判後感謝合議庭法官。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地院審理季姓婦人涉殺夫案，歷經國民法官本周連續3天參與密集審理，今（21日）由6位國民法官與3位職業法官共組合議庭評議後，依殺人罪判刑7年2月，量刑理由包括季婦接受精神鑑定，行兇時並無心神喪失或精神耗弱情形、具有完全責任能力，且主動報案符合自首減刑條件；但季婦雖長期遭受家暴，不過行兇時並非處於遭丈夫施暴狀態，季婦也有其他求助管道，不構成「情堪憫恕」減刑事由，至於檢方求處8年到12年徒刑，合議庭認為過重。

季婦的律師葛彥麟陪同季婦到庭聆判後，受訪肯定國民法官有聽到季婦的心聲，並把國民情感帶入判決，對於判決結果低於檢方求刑，葛彥麟連說2次「感到溫馨」，他覺得可以感受到社會還是有溫暖與光明面。葛彥麟並表示，等候宣判時，季婦跟他聊天都不是在問會判多重，而是不斷重複「很想念先生，很後悔做這件事情」。

葛彥麟轉述季婦的話，表示未來服刑時，希望多看幾本有關提升心靈的書籍、慢慢度過這些日子。葛彥麟強調，季婦是「很善良，很傳統很保守的婦女，不是冷血殺人魔！」季婦並感謝各位法官，為了她的案件，花這麼多時間審理，想跟法官說「謝謝！再謝謝！」至於是否上訴，葛彥麟說，還要跟被告與家屬討論再決定。