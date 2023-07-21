鍾東錦當選無效駁回！律師曝調查官嗆證人：會被砍死　不排除提告

▲苗栗縣長鍾東錦當選無效訴訟遭駁回。（資料圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦2022選舉期間，因大湖鄉聯合競選總部幹部涉及賄選，苗栗地檢署對鍾東錦提起當選無效之訴，苗栗地方法院21日下午4時駁回當選無效之訴。鍾東錦的委任律師饒斯棋出面受訪，提出4點意見。

苗栗縣長鍾東錦去年選舉過程中，因大湖鄉聯合競選總部主委陳姓男子涉嫌賄選，雖刑事完全未遭追訴，卻連帶遭苗栗地檢署提起當選無效之訴，21日下午判決出爐。饒斯棋指出，第一點要感謝合議庭3位法官，針對客觀證據，以及7位關鍵證人證詞，做出公平、公正、公開、正確的判決，還鍾縣長一個公道；第二點則是，判決出爐後他與鍾東錦通電話，鍾縣長對結果平常心看待，沒有做的事情就是沒有，判決證明事情的真相。

第三點為，事發後鍾東錦律師團除聲請傳喚多位證人到庭接受詰問外，也同步聲請調閱相關卷宗比對及針對丘姓關鍵被告接受調查局詢問的7個多小時錄音做成譯文，發現在詢問的最後2小時內，丘姓證人遭調查官高達44次的不正詢問，包括調查官不斷大聲拍桌且說出「如果是妳的意思，我告訴妳出去會被砍死」、「妳有幾條命，可以這樣子敢自己玩」、「妳有10條命，妳也不夠賠」等各式威脅話語。而丘姓證人在威脅下，仍於詢問過程中清楚回答67次提及「我沒有幫鍾東錦買票」。

苗栗地方法院審理並陸續傳喚7名關鍵證人，每人皆表示並未幫縣長賄選，且在陳男及丘女涉嫌的刑事案件中，該判決也明確認定陳男、丘女並未幫鍾東錦買票，苗栗地方法院法官今日宣判，駁回檢察官及徐定楨所提對苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴。

▲鍾東錦的委任律師饒斯棋。（圖／記者蔡文淵翻攝）

饒斯棋表示，鍾東錦縣長在競選期間，為了服務鄉親，在每個鄉鎮市都獨立設立競選總部，而各總部之成員皆尊重地方領袖意見，在大湖鄉係受傅姓鄉長候選人之請託組成聯合競選總部，包含主委以下之全部幹部，均由傅姓鄉長候選人所委託，而涉嫌賄選之陳姓主委，並未與鍾縣長熟識，2人更無直接連繫管道。苗檢以陳姓主委所涉及其他候選人賄選案件，就直接對鍾縣長提出當選無效之訴，證據薄弱且理由實屬太過牽強，甚至於法院審理後再追加跟陳姓主委無關的案件來指證鍾縣長，更是讓人懷疑就是「先射箭、再劃靶」。在苗栗地方法院審理過程中傳喚之7名關鍵證人，每一個人都具結作證表示「沒有幫縣長買票」。

饒斯棋指出，第四點為呼籲檢察官本案既經刑事庭與民事庭共6個法官認定鍾縣長並無任何賄選情事，更應尊重苗栗縣44萬3908名選民之民主選舉結果，不要再上訴。另外，在法院審理過程中檢視本案調查官所為的詢問程序，可輕易看出，幾乎完全違背刑事訴訟法所規範之程序正義，更愧對作為一個司法人員的良心，為避免將來民眾再受此不當之違法對待，日後正式接到判決書，也不排除再與律師團研議，告發追究調查官員涉嫌不當取供，以及威逼、恐嚇被告或證人之責任。

鍾東錦今日因有公務在身，並未出席聆聽判決，但仍透過律師強調，除了單純與傅姓鄉長候選人成立聯合總部外，其他人根本不認識，加上承擔鄉親託付的重責大任後，每天早出晚歸，奔走於縣府公務之中，針對當選無效之訴，已全權委託律師團處理，未來也將以縣政事務和鄉親需求為第一優先。