造價上百億「環海翡翠輪」挨撞！爆巨響還冒白煙...現場畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

台船承造的首艘本土全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」造價上百億，今（21）日遭另一艘欲靠泊高雄港第104號碼頭的華運輪擦撞，造成船體左側三根欄杆彎曲及掉漆。高雄港務公司表示，事件無人員傷亡，也無漏油情事發生，後續賠償事宜由雙方船代公司自行協調處理。

▲造價上百億「環海翡翠輪」高雄港遭撞，畫面曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

由台船與比利時商DEME Offshore共同投資，並由台船承造的首艘本土全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」，造價上百億元，是台船史上造價最高的商用船舶，也是全球第二大浮吊船。

▲▼碰撞現場曝！造價上百億「環海翡翠輪」高雄港遭撞，肇事船慘了。（圖／翻攝自記者爆料網）

不料，今日上午11時15分，高雄港務分公司接獲引水人通報，華運輪（油輪、總噸28,410）欲靠泊高雄港第104號碼頭時，船艉不慎擦碰靠泊於第88號碼頭的環海翡翠輪（風電作業船、總噸58,000）。

事故造成船體左側三根欄杆彎曲及掉漆，港務公司表示，本案無損及高雄港碼頭設施，無人員傷亡亦無漏油情事發生，後續賠償事宜由雙方船代公司自行協調處理。

▲港務公司表示，本案無損及高雄港碼頭設施，無人員傷亡亦無漏油情事發生，後續賠償事宜由雙方船代公司自行協調處理。（圖／翻攝自記者爆料網）