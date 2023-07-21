　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男側胯下一大包「穿褲子超不便」　屏東榮總腹腔鏡助他不再尷尬

▲屏東榮總一般外科醫師林均翰進行腹腔鏡微創疝氣修補 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東榮總一般外科醫師林均翰進行腹腔鏡微創疝氣修補 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

45歲陳先生，因左側胯下附近突起一大包，造成日常生活穿褲子不方便，便到屏東榮民總醫院一般外科求診，林均翰醫師治療後表示，這個年紀發生疝氣的患者多為先天腹壁筋膜閉鎖不全，容易在腹股溝(胯下)雙側發生，建議在接受微創腹腔鏡疝氣手術時，同步檢查對側鼠蹊部位，果然發現右側也有輕微疝氣的情況，於是將兩側腹壁同時修補起來，達到早期治療的目的。

屏東榮總一般外科醫師林均翰表示，疝氣簡單來說就是腹腔內的器官(大/小腸、腹腔內的網膜油脂)跑到腹壁比較脆弱、或是有缺損的地方。在臨床面看到腹部有局部突起，即有可能是疝氣。最常見的三種疝氣種類為腹股溝疝氣、切口疝氣和臍疝氣，腹股溝疝氣位置再跨下，會出現在左右兩側，可能單側/雙側鼓起。切口疝氣出現在有做過腹部相關手術的病人，譬如開過大腸手術、胃部手術等，如果傷口本身有缺損，有可能在術後在傷口處發生局突起，即為切口疝氣。肚臍是腹壁裡面最薄的地方，隨著年紀增長或體重增加，造成腹壓增加，在肚臍的位置容易會發生鼓起，即為臍疝氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屏東榮總一般外科醫師林均翰進行腹腔鏡微創疝氣修補 。（圖／記者陳崑福翻攝）

疝氣初期症狀是腹部局部突起，這一類的突起通常不會痛，病患往往拖延數年之後，等到腹壁突出愈來愈大，影響行走或是外觀才來就診。另一種急性狀況為腸子卡在腹壁上，造成劇烈疼痛送去急診室，醫學上稱作是「嵌頓式疝氣」會診一般外科醫師緊急手術治療。

疝氣是一個身體結構上面的變化，只能用手術去修補，坊間常見「疝氣帶」只能有暫時的效果，無法根本解決疝氣的問題。傳統疝氣手術需要劃出5-7公分的傷口，屏東榮總使用腹腔鏡微創手術，於身上打三個孔，最大僅2公分，傷口小、影像更清楚、手術更精準，出血降低且能縮短手術時間，達到更好的手術效果，對於病人而言，術後傷口小、住院天數更少，恢復得滿意度更高。

避免疝氣復發主要是避免危險因子，第一個要降低腹壓，透過體重控制(不宜過瘦/過重)，長期便祕與咳嗽、搬重物，肚子用力也會增加腹壓，此外肝硬化的病人需要降低腹水的產生，最後常有長輩體重過輕，腹壁肌肉不夠強健，有可能會造成疝氣，建議長輩可以適時進行腹部肌肉的訓練。

ET快訊
台積電美國廠4奈米量產驚傳延1年！專家分析：張忠謀說對了
又是台灣寄的「神祕包裹」！　濟州島民也收到了
杜蘇芮最新路徑「侵台機率增」！　下周威力直逼強颱
快訊／鍾東錦遭提當選無效　判決出爐
吳宗憲沒空看黃子佼2萬長文　突飆「他X的」暗酸分手不講壞話
政大女冤死！網挖「徵學徒26K」怒刷1星　叫囂老闆：工人自己

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／有信心！桃園遊客衝高雄爽吃「不怕冰品之亂」喊：哪都會發生

4歲童吞「成人克流感」嗜睡2天！衛福部認給藥錯誤　醫院提改善措施

杜蘇芮最新路徑「侵台機率增」！持續增強長胖　下周威力直逼強颱

女友開車！他放完行李「一關門」慘了　網見細節反虧：為什麼不記

律師太中肯！吐槽台灣工安觀念在「幼幼班階段」爆共鳴

不滿違停記點新制！貨車、小黃司機包圍交部　一度爆「肢體推擠」

夏季流感重症通報不減！公費抗病毒藥物擴大對象「再延一個月」

男側胯下一大包「穿褲子超不便」　屏東榮總腹腔鏡助他不再尷尬

台灣工安被狂噓！油漆工墜3公尺送醫　「直白吐1句」讓醫護超衝擊

羅一鈞下台南了！本土登革熱飆破500例　他率五組人馬赴熱區視察

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

獨／有信心！桃園遊客衝高雄爽吃「不怕冰品之亂」喊：哪都會發生

4歲童吞「成人克流感」嗜睡2天！衛福部認給藥錯誤　醫院提改善措施

杜蘇芮最新路徑「侵台機率增」！持續增強長胖　下周威力直逼強颱

女友開車！他放完行李「一關門」慘了　網見細節反虧：為什麼不記

律師太中肯！吐槽台灣工安觀念在「幼幼班階段」爆共鳴

不滿違停記點新制！貨車、小黃司機包圍交部　一度爆「肢體推擠」

夏季流感重症通報不減！公費抗病毒藥物擴大對象「再延一個月」

男側胯下一大包「穿褲子超不便」　屏東榮總腹腔鏡助他不再尷尬

台灣工安被狂噓！油漆工墜3公尺送醫　「直白吐1句」讓醫護超衝擊

羅一鈞下台南了！本土登革熱飆破500例　他率五組人馬赴熱區視察

【廣編】徐佳瑩演唱會要來了！SUZUKI SWIFT HYBRID車主優先購門票

《願榮光歸香港》恐成禁歌　香港律政司：一首歌也能危害國家

喵被戴頭套放棄掙扎　面對床「飛機耳生悶氣」融化媽：到底多氣

看好台灣是AI大贏家　外資今年上半年買超台股逾3740億

5大壞習慣破壞睡眠！　醫生曝：睡前喝酒助眠也NG

老虎強投交易價值達顛峰　太空人、光芒虎視眈眈

炎亞綸確定消失《營業中》！　「節目畫面遭剪輯」庹宗康無奈吐心聲

快訊／首爾地鐵站爆隨機殺人！他眼紅「瞄準情侶」犯案　1死3傷皆男性

冷氣砸死政大女！　張善政：桃園勞動處訂「冷氣作業指引」防意外

海釣上鉤龐然大物…拉近看驚「一架飛機」！釣客嚇傻：漂在海面上

台南養生館暗藏春色「壁畫是暗門」　警連破3層門...終破淫窟

生活熱門新聞

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

杜蘇芮路徑讓專家驚喊「有點嚇到」！不排除陸警機率　周日轉中颱

大暑巧遇虎爺生日！「4生肖」迎來大運

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

冷氣砸死人「她自曝在現場」　網急勸看醫生

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用

「杜蘇芮」輕颱生成了！最新路徑出爐　下周不排除發海警

杜蘇芮颱風今將生成　不排除海警、侵台機率提高

更多熱門

相關新聞

高雄人不捨　前金區老醫院開價7億求售

高雄人不捨　前金區老醫院開價7億求售

以往還在營業中的醫院，鮮少釋出銷售，高雄前金區卻有一家地區型醫院近期開價7億元求售，讓在地民眾感到相當不捨。商仲業者認為，這類物件主要還是看地段跟土地的商業價值，應有機會找到人接手。

口腔癌潰瘍不癒合　戒檳榔酒終可啖美食

口腔癌潰瘍不癒合　戒檳榔酒終可啖美食

骨科醫師登油羅山失聯！搜山大隊出動

骨科醫師登油羅山失聯！搜山大隊出動

醫師址猛追女病患　辯：躁鬱症想聊天

醫師址猛追女病患　辯：躁鬱症想聊天

一票人狂問！「吹風機吹妹妹」會出事　蘇怡寧解答了

一票人狂問！「吹風機吹妹妹」會出事　蘇怡寧解答了

關鍵字：

屏東榮民總醫院疝氣腹腔鏡林均翰醫師

讀者迴響

熱門新聞

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

冷氣砸死政大女！她站旁邊「1舉動躲過死神」

快訊／莊銘淵爆陳紫渝爸爸非常生氣　「會再積極聯繫、想親自道歉」

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

窗型冷氣不熟悉！師傅求救同事「打電話問功夫」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

快訊／3、4月「千萬發票」4張沒人領！　一張花100元加油就中獎

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

TOYOTA「新7人座休旅」現身

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

張棋惠訪到一半「他突闖進記者會」嚇到起身

看起來溫和，其實超不好惹的3星座

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面