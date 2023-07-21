男側胯下一大包「穿褲子超不便」　屏東榮總腹腔鏡助他不再尷尬

▲屏東榮總一般外科醫師林均翰進行腹腔鏡微創疝氣修補 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

45歲陳先生，因左側胯下附近突起一大包，造成日常生活穿褲子不方便，便到屏東榮民總醫院一般外科求診，林均翰醫師治療後表示，這個年紀發生疝氣的患者多為先天腹壁筋膜閉鎖不全，容易在腹股溝(胯下)雙側發生，建議在接受微創腹腔鏡疝氣手術時，同步檢查對側鼠蹊部位，果然發現右側也有輕微疝氣的情況，於是將兩側腹壁同時修補起來，達到早期治療的目的。

屏東榮總一般外科醫師林均翰表示，疝氣簡單來說就是腹腔內的器官(大/小腸、腹腔內的網膜油脂)跑到腹壁比較脆弱、或是有缺損的地方。在臨床面看到腹部有局部突起，即有可能是疝氣。最常見的三種疝氣種類為腹股溝疝氣、切口疝氣和臍疝氣，腹股溝疝氣位置再跨下，會出現在左右兩側，可能單側/雙側鼓起。切口疝氣出現在有做過腹部相關手術的病人，譬如開過大腸手術、胃部手術等，如果傷口本身有缺損，有可能在術後在傷口處發生局突起，即為切口疝氣。肚臍是腹壁裡面最薄的地方，隨著年紀增長或體重增加，造成腹壓增加，在肚臍的位置容易會發生鼓起，即為臍疝氣。

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疝氣初期症狀是腹部局部突起，這一類的突起通常不會痛，病患往往拖延數年之後，等到腹壁突出愈來愈大，影響行走或是外觀才來就診。另一種急性狀況為腸子卡在腹壁上，造成劇烈疼痛送去急診室，醫學上稱作是「嵌頓式疝氣」會診一般外科醫師緊急手術治療。

疝氣是一個身體結構上面的變化，只能用手術去修補，坊間常見「疝氣帶」只能有暫時的效果，無法根本解決疝氣的問題。傳統疝氣手術需要劃出5-7公分的傷口，屏東榮總使用腹腔鏡微創手術，於身上打三個孔，最大僅2公分，傷口小、影像更清楚、手術更精準，出血降低且能縮短手術時間，達到更好的手術效果，對於病人而言，術後傷口小、住院天數更少，恢復得滿意度更高。

避免疝氣復發主要是避免危險因子，第一個要降低腹壓，透過體重控制(不宜過瘦/過重)，長期便祕與咳嗽、搬重物，肚子用力也會增加腹壓，此外肝硬化的病人需要降低腹水的產生，最後常有長輩體重過輕，腹壁肌肉不夠強健，有可能會造成疝氣，建議長輩可以適時進行腹部肌肉的訓練。