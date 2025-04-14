色誘醫師詐保1700萬！逃泰繼續騙　「保險黃牛」再犯66罪下場曝

▲許男找醫師製作假診斷書遭判刑，潛逃泰國5年，繼續騙泰國來台移工，最後遭逮捕。(資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

54歲許姓男子以管理顧問公司及假律師事務所為掩護，派出美女業務員色誘醫師勾結偽造診斷證明，將輕傷改為殘疾、失能，詐領保險金，5個月內詐得1700萬元，遭判7年徒刑、2019年潛逃泰國從事詐騙，去年押返回國服刑，如今再因勾結醫師和病患，向勞保局詐領66名失能或身障給付，遭地院依詐欺罪再判8年徒刑，沒收犯罪所得63萬3623元。

案發於2011年間，許姓男子沒有律師資格卻假扮律師，另外還成立保險黃牛集團，派出美女業務員勾結醫師開立假的診斷書，讓勞保局陷於錯誤，支付高額保險金，從中獲得3%佣金，再與業務朋分，事後遭勞保局提告詐欺。

警方調查，許男在台中市設立「X企業管理顧問公司」與「X律師事務所」，招募許多業務員，到中部地區診所對病患攬客，指導如何造假領取高額保險金。該黃牛集團並以利益引誘醫師，只要將輕傷改成殘疾或失能，每件代價約1.5萬到2.5萬不等。

其中有名已婚醫師原本拒絕，該公司便改派面貌姣好的周姓美女業務員出馬，醫師招架不住，最後答應配合開假診斷證明。許姓男子最後遭戳破謊言，被地院分別判處6年、1年徒刑，其中1年徒刑可易科罰金，未料許男於2019年潛逃出境，並逃亡泰國躲藏，在泰國期間仍繼續從事詐騙行為，涉嫌偽造醫療證明，誆騙在台的泰國籍移工數百萬泰銖。

泰國警方接獲情資，於2024年6月24日逮捕許男，並通報刑事局國際刑警科。許男被押解返台，後續將發監執行。彰化地院另案審理，許男以同樣手法再犯詐欺案，共66人權益受損，共犯66罪，判刑8年，其中不得易科罰金應執行5年6月，得易科罰金有期徒刑部分應執行2年6月，犯罪所得63萬3623元沒收。