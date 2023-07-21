荷蘭阿姆斯特丹關閉郵輪碼頭　限制遊客數量減少汙染

▲荷蘭阿姆斯特丹運河區。（圖／記者蔡玟君攝）



實習記者任庭儀／編譯

疫情趨緩後全球出現報復性旅遊潮，大量旅客引發的觀光亂象讓當地居民不滿，促使政府祭出旅遊限制。熱門觀光城市阿姆斯特丹市議會宣布，將關閉市中心主要郵輪碼頭，抑制遊客數量以及伴隨而來的汙染。

綜合衛報、BBC報導，荷蘭執政黨民主六六黨（D66）表示，郵輪造成的汙染與該市永續發展的理念相悖，且該動議得到大多數議員支持，因此將關閉阿姆斯特丹的中央郵輪碼頭。

市議會近期致力於打擊旅遊亂象，包括禁止在紅燈區街道上吸食大麻，若違反將面臨100歐元罰款（約新台幣3479元），性服務場所和酒吧也被要求提早打烊。市政當局今年3月甚至向遊客喊話，如果計劃來這座城市縱慾狂歡，那就請他們「別來」（Stay away），阻止遊客參與毒品及酒精派對。

阿姆斯特丹過去因紅燈區和大麻合法，每年吸引近2000萬遊客前去度假，又有「派對之城」的稱號。但這些快樂都是建築在當地居民的痛苦之上，遊客的脫序行為已造成該地區的髒亂和擁擠，促使政府近期先後採取多項措施，換回城市的安寧。

▼荷蘭近期致力於打擊旅遊亂象，包括禁止在紅燈區街道上吸食大麻。（圖／達志影像／美聯社）