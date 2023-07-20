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荷蘭遊客徒步環島！頂著高溫體力不支　恆春警暖心伸援手

▲恆春警分局長樂派出所員警的服務精神，讓Koer稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局長樂派出所員警的服務精神，讓Koer稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

荷蘭籍遊客Koert徒步環島臺灣，途經屏東縣滿州鄉永靖國小時，因天氣酷熱難耐體力不支徘徊，恆春警分局巡邏發現，利用手機內的翻譯APP詢問溝通後，帶回派出所提供午餐及飲料，讓他頻頻誇讚臺灣警察真的很熱心，為民服務精神讓他很感動。

恆春分局長樂派出所副所長賴宏泰與警員潘柏恩擔服巡邏勤務時，發現一名外籍背包客在滿州鄉永港國小前徘徊，兩人看到他身形疲憊又躊躇不前，便主動上前關心。

以手機內的翻譯APP詢問其需要員警幫忙，得知該荷蘭籍遊客Koert，這次到臺灣的目的，是為了完成徒步環島的夢想，步行慢慢欣賞絕美的臺灣風景。

▲恆春警分局長樂派出所員警的服務精神，讓Koer稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

Koert當天從高雄出發，步行至永港國小時，因當時天氣酷熱難耐體力不支，導致無法繼續前行，員警擔心他不熟悉該段山路路況甚至體力無法負荷，發生危險，並隨即通知九棚所警員許振威及鄭登維，協助護送至旭海的背包客站讓其休息。

由於正好適逢午餐期間，員警提供飲料並遞上碗筷邀請Koert一同用餐，讓他相當感動，頻頻稱讚臺灣警察的服務精神，也為這段旅程留下美好回憶。

恆春分局分局長黃文智肯定同仁幫助外籍旅客順利繼續環島服務精神，期許同仁擔服各項勤務，遇見轄區居民或偏鄉旅遊民眾需要協助時，應主動積極關懷，以熱忱的心服務民眾，傳遞社會正能量，

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