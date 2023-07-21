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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

是否出席雙城論壇？　蔣萬安：很快會決定

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安上任後，是否照往例赴中國上海出席雙城論壇備受關注。昨傳出議會已發簡訊邀請有意跟訪的市議員於24日抽籤，仍未說明蔣萬安是否親自參與，以及確切時間；對此，蔣萬安21日出席活動時仍未明說，僅表示都還在做最後相關細節的討論跟協調，「其實還沒有做最後的決定，但我想很快就會做決定」。

民進黨台北市議員林延鳳20日表示，今日一度收到議會公關室來訊，24日中午12時將辦理抽籤決定「台北上海雙城論壇」隨行議員名單，並明確表示「蔣市長訂於8月下旬出席」，但隔一小時又改成「台北市政府規劃8月下旬出席」。

面對台北上海雙城論壇將於8月下旬登場，據了解，確切時間點為8月20日以後，且行程僅只有3天，不過蔣萬安本人是否親自出席，蔣市府至今仍未對外公布，只是先前蔣萬安以前往新加坡參訪，避免造成「首趟出訪」為中國大陸的敏感氛圍，可說是提前為蔣「解套」。

針對各黨團議員是否全數報名？台北市議會國民黨團書記長王欣儀表示，過去不會以黨團名義要求市議員參與，但目前了解欲參加的人很多，而她自己往年都會出席，且不論是公費或是自費。

不過，除了開放3名市議員採公費方式跟訪外，王欣儀提及，今年只開放8名市議員「自費」跟訪，倘若超過的話還要抽籤，認為人數有點少，過往民進黨市議員較不會出席此種活動，而柯文哲時代也較少有國民黨市議員陪同，預估此次「非綠」議員數會比較多。

台北市議會民進黨團總召簡舒培則說，民進黨對兩岸間城市交流是樂觀其成，不會指示黨籍議員是否出席或抽籤，但最重要的是，中國共機共艦目前持續擾台，對台就是威嚇，蔣萬安若出席雙城論壇是否能跟中國對等交流，且要保證台灣不要被矮化。

而台北市議會民眾黨團總召黃瀞瑩回應，目前跟訪的市議員數量還在討論中，但確定會有黨籍議員跟訪，不過因民眾黨有「台灣民眾黨黨職人員赴大陸地區相關規定」，所以仍待報黨中央同意。

台北市政府發言人殷瑋說明，關於今年雙城論壇的日期、出席代表、具體行程等節，還在規劃協商階段，很快會對外說明。

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