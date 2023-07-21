台灣歷年「頭頂殺機」被翻出！他接兒子下課慘死　妻一旁嚇傻

▲女大生被冷氣砸死，民眾在事故現場獻花 。（圖／記者戴上容攝）

記者周亭瑋／綜合報導

21歲政大女學霸昨（20）日遭墜落冷氣奪命，引起全台譁然。事實上，在高樓林立的台灣，來自「頭頂上的隱患」的確不容忽視，而過去也曾發生不少路人慘遭橫禍的奪命悲劇。

民眾墜樓砸人

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1986年3月5日｜台北市一名胡姓女子刻意隱瞞菸癮，被退婚並遭要求返還11萬元聘金後，一時想不開從住處13樓墜落，而當時賣燒肉粽的黃棟梁恰巧經過，被當場壓死，後來胡女因過失致死罪被判6個月徒刑，事發10多年後，胡女仍因生活不順遂，結束自己的生命，而此案也被稱為「燒肉粽事件」。

2004年9月｜台南市49歲張姓男子從23樓墜落，砸中停在樓下的一輛轎車，造成28歲曾姓女駕駛傷重不治，而張男則身負重傷。

2014年8月7日｜台北市21歲吳姓男子罹患精神疾病，從住處10樓墜下，剛好壓中正在與警衛聊天的61歲李姓婦人，雙雙慘死。

▲2021年2月間，吳姓國小老師出門接兒子下課，遭墜樓的婦人壓到，當場失去生命跡象。（圖／記者陳雕文翻攝）

2016年4月26日｜南投一名66歲林姓男子從7樓墜落，壓中正在大樓下賣菜的73歲林姓婦人，撞擊力道達1.3公噸，雙雙傷重不治。

2021年2月5日｜新北市66歲丁姓女子疑因投資失利想不開，從住處11樓墜落，當時45歲吳姓國小老師與妻子、小兒子路過，正準備去補習班接大兒子，怎料不幸被擊中，一旁的妻子當場嚇傻，送醫搶救後，最終不治身亡。

大樓磁磚剝落砸人

2013年10月13日｜基隆知名地標「皇榮皇冠大樓」外牆的大理石貼片突大片剝落，直接砸中剛參加完喜宴的70多歲婦人，老婦人當場倒地、血流不止，最終送醫搶救宣告不治。

2015年3月13日｜當年位在台北市鬧區的聯合報大樓，4樓一片花岡岩磚突剝落，樓下美語補習班的老師碰巧與家長在大樓外聊天，被砸中後當場失去生命跡象，急救後宣告不治；另一名接小孩下課的黃姓女子也被砸傷。

▲今年5月間，中捷車廂遭吊臂貫穿。（圖／民眾提供）

建案吊臂砸穿中捷

2023年5月10日｜台中捷運豐樂公園站附近一處建案正施工，結果高空塔吊的吊臂突從30樓掉落，中捷煞車不及撞上，釀1死10傷慘劇，而罹難者是台中靜宜大學法律系的林淑雅理教授，建商則遭勒令全面停工。

事實上，以前就曾發生過冷氣墜落事件，台北市松山區一間玉飾店，有5台冷氣室外機長期壓在1樓店面的遮雨棚上，直到2021年4月22日當天，雨遮承受不住向下崩塌，其中一台冷氣室外機直接砸落地面，嚇壞附近居民，幸好沒有民眾路過，否則後果不堪設想。