太扯！82歲翁路不熟　駕車「一路逆向行駛」嚇壞用路人

▲老翁疑似不熟路況，駕車逆向行駛。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名82歲老翁，日前駕駛自小客車上路，疑似不熟路況，竟一路逆向行駛，把用路人給嚇壞，所幸警方當時執行勤務中發現，開警鳴器將該車攔停，違規部分最高可處1800元罰鍰。

「沒有最扯，只有更扯」有網友將一段行車紀錄器放到網路上，影片時間顯示是今年6月5日上午10點14分，畫面中可以看見，當時網友行駛依規定行駛於道路上，突然有一部轎車迎面逆向而來。

網友立即按喇叭示意對向轎車已違規，沒想到轎車變換車道後，仍一路逆向行駛。接著畫面中又錄下，一部鳴笛警車跟在後方，也逆向行駛，疑似是要攔停該部轎車。

▲巡邏員警發現後，緊急攔停該部轎車。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

對此，警方表示，5日上午10時5分許，於楠梓區德民惠都路口附近，一輛自小客車違規不依規定駛入車道，楠梓分局員警當時勤務中發現，依規定開啟警示燈及警鳴器攔停該車。

警方調查，該名鐘姓駕駛82歲，因年邁路況不熟晃神，導致逆向違規駕駛，警方除了當場舉發交通違規外，另通知家屬代為將車輛駛離。鐘姓老翁已違反道路交通管理處罰條例第45條1項3款「不依規定駛入來車道」可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。